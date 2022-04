Evoca il Costume, il secondo episodio di Moon Knight, ha mostrato in modo evidente la relazione che si è creata tra Steven Grant, Marc Spector e Khonshu, il dio egizio che ha conferito a queste due personalità la possibilità di evocare i poteri di Moon Knight. Il secondo episodio di Moon Knight si è concentrato in particolare sugli incubi di Steven, specialmente quelli a occhi aperti, una condizione che per la produzione è stata centrale nel definire la natura del protagonista della serie.

Moon Knight: perchè il secondo episodio si concentra sugli incubi di Steven?

A specificare come i l secondo episodio di Moon Knight si è concentrato in particolare sugli incubi di Steven sono stati i registi Aaron Morhead e Justin Benson, che parlando con ComicBookMovie.com hanno tenuto a precisare come questa avventura sia un incubo per Steven:

“Non importa quanto duramente provi, questo è incubo a occhi aperti e noi abbiamo provato una forte empatia per lui, è un personaggio estremamente vulnerabile e la sua fragilità umana è un aspetto interessante da esplorare, ci porta subito a sentirlo vicino. Ad ogni modo, se si inizia con Marc Spector, specialmente dai fumetti, è una persona rude esternamente, indurito e emotivamente recluso, la sua vulnerabilità emerge sul lungo periodo. E quindi, è tramite questa sua particolare relazione fraterna con Steven che riusciamo a far emergere anche questo aspetto”

Una cura della creazione dei personaggi che è stata valorizzata anche da Ethan Hawke, interprete del villain Arthur Harrow:

“Per tutta la mia carriera, più era alto il budget, più il timore era alto, e coloro che erano incaricati di esser creativi erano spaventati da questa responsabilità. Ma c’è una componente del successo di Marvel che ha permesso di essere sicuri del proprio operato, di non aver timore. Sto solo provando a indovinare, ma in qualche il DNA scaturito dalla collaborazione tra Kevin Feige e Robert Downey Jr. ha dato vita a una felice definizione del rapporto tra produttore e interprete”

