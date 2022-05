Mortal Kombat 2 è il sequel del lungometraggio del 2021 diretto da Simon McQuoid. Secondo quanto è stato annunciato Warner Bros. Pictures si occuperà nuovamente della distribuzione e la storia sarà scritta da Jeremy Slater, già autore della serie TV Marvel Moon Kight. Jeremy Slater ha annunciato di volere rendere la storia del sequel “imprevedibile”.

Mortal Kombat 2: le dichiarazioni di Jeremy Slater

Nonostante le aspettative il primo film di Mortal Kombat non ha avuto un grande successo dal punto di vista commerciale, avendo guadagnato solo 42,2 milioni di dollari in Nord America e altri 41,4 milioni nel resto del mondo. Negli USA il film aveva guadagnato la prima posizione al botteghino nel corso del weekend d’uscita, dal 23 al 25 aprile 2021, per poi chiudere la seconda settimana alle spalle di Demon Slayer: Mugen Train. Jeremy Slater però sembra non essere impressionato da questi risultai alquanto insoddisfacenti dichiarando che Mortal Kombat 2 imparerà dal passato. Ciò significa che lo sceneggiatore prenderà atto di ciò che è stato apprezzato del primo film ma anche delle critiche.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Finora è davvero divertente. Siamo a circa metà della sceneggiatura. Sto lavorando a stretto contatto con il regista, gli studi e i tipi del gioco, e penso che non posso dire nulla sulla trama vera e propria, ma credo abbiamo tutti imparato qualcosa in termini di ‘Ecco le cose a cui i fan hanno reagito, ecco cos’è piaciuto del film ed ecco le cose che non hanno funzionato come speravamo’. Quindi la consideriamo come un’opportunità per prendere tutto ciò che ha funzionato del primo e farlo ancora meglio, dare al pubblico ancora di più e creare qualcosa che sia incredibilmente soddisfacente, davvero entusiasmante e imprevedibile”.

Sebbene Slater non abbia rivelato alcun dettaglio specifico sulla trama del sequel qualche tempo fa Todd Garner aveva lasciato sul suo account Twitter qualche indizio importante. Il produttore aveva infatti condiviso una foto che lo mostrava assieme agli attori Joe Taslim e Chin Han, che interpretano rispettivamente Bi-Han/Sub-Zero e Shang Tsung. Di recente ha anche lanciato un sondaggio informale su Twitter chiedendo ai propri follower quale fosse il loro regno preferito dell'universo di Mortal Kombat, e quanto pare Edenia è risultato vincitore.