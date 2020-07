Mortal Kombat: da Storm Collectibles arrivano Scorpion & Raiden SDCC 2020 Exclusive

In occasione del San Diego Comic Con 2020, che si svolgerà tra pochissimi giorni in una edizione un pò particolare, Storm Collectibles come ogni anno ha annunciato delle action figure in esclusiva che troveremo in vendita esclusivamente online dedicate a due personaggi iconici della saga di Mortal Kombat, ovvero Scorpion e Raiden.

Le due action figure in scala 1/12 saranno realizzate solamente in plastica e completamente snodabile; saranno corredate di un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali. All’interno della confezione sarà contenuto un piedistallo per poter posizionare il personaggio sia nelle pose più statiche che quelle più estreme.

Scorpion

Hanzo Hasashi meglio conosciuto come Scorpion era uno dei migliori membri del clan ninja giapponese Shirai Ryu, fino a quando non fu ucciso da un membro dei Lin Kuei di nome Bi-Han conosciuto con il nome in codice di “Sub-Zero”. Da quel preciso momento Scorpion è diventato un “Hellspawn” in cerca di vendetta contro i responsabili della distruzione del suo clan e l’assassinio della sua famiglia, tra cui la moglie e il figlio.

Scorpion avrà in dotazione:

Quattro paia di mani intercambiabili

Una catena

Una testa a teschio intercambiabile

Tre effetti di fiamma

Raiden

Raiden come giurato protettore della Terra nel secondo torneo si ritrova bandito dalla fusione tra Terra e l’Outworld. Il Dio del Tuono si trasforma in un guerriero mortale, questa volta rischiando il suo posto nel pantheon degli Dei e rinunciando alla propria immortalità per combattere dalla parte degli umani.

Raiden avrà in dotazione:

Cinque paia di mani

Tre visi intercambiabili

L’effetto della Fatality di Raiden

Un paio di mani con i fulmini

Due effetti di fulmini

I preordini di Scorpion e Raiden tratti da Mortal Kombat saranno in preordine dal 22 luglio fino al 26 luglio 2020 solo ed esclusivamente su questo sito.