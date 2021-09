Mr. & Mrs. Smith: Phoebe Waller-Bridge lascia la serie

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) ha deciso di lasciare la nuova serie di Amazon, Mr. & Mrs. Smith, ispirata all’omonimo film del 2005 diretto da Doug Liman con Brad Pitt e Angelina Jolie che avevano interpretato la famosa coppia di spie.

La notizia è stata diffusa in anteprima da Deadline e Variety e poi confermata anche The Hollywood Reporter, secondo il quale Phoebe Waller-Bridge ha deciso di lasciare il set a causa divergenze creative con Donald Glover.

Mr. & Mrs. Smith: Phoebe Waller-Bridge non ci sarà

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Phoebe Waller-Bridge ha lasciato Mr. & Mrs. Smith per differenze creative “amichevoli” con la sua star e co-creatore Donald Glover, il quale continua a produrre e a dirigere la serie insieme a Francesca Sloane, co-creatrice, showrunner e produttrice esecutiva.

Phoebe Waller-Bridge era stata scelta come protagonista femminile di Mr. & Mrs. Smith, senza contare che aveva il ruolo di produttrice esecutiva insieme a Donald Glover.

I due avevano già lavorato insieme in Solo: A Star Wars Story del 2018 in cui da Donald Glover aveva interpretato Lando Calrissian un giovane in ascesa tra la malavita della galassia mentre Phoebe Waller-Bridge era stata il suo compagno droide L3-37.

Nonostante comunque le loro diverse interpretazioni dello show, che hanno portato all’abbandono dell’attrice, fonti interne in The Hollywood Reporter dicono che queste divergenze non hanno incrinato il loro rapporto e che la coppia rimane amica.

La serie Mr. & Mrs. Smith rimane in fase di scrittura e la sua produzione dovrebbe partire nel 2022. Si suppone che venga trasmessa nello stesso anno sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Vi ricordiamo che sia Donald Glover che Phoebe Waller-Bridge hanno all’orizzonte nuovi progetti per Amazon. Glover si sta concentrando sul finire la post-produzione della terza stagione della sua acclamata serie comedy/drama Atlanta e si sta preparando a iniziare la produzione di Mr. & Mrs. Smith all’inizio del 2022. La Waller-Bridge, nonostante l’abbandono di Mr. & Mrs. Smith ha lo stesso molto da fare tra la produzione dell’ultima stagione di Killing Eve e il ruolo di protagonista in Indiana Jones 5, senza contare che è stata la sceneggiatrice del film di James Bond, No Time to Die, che finalmente arriverà nelle sale questo autunno.

