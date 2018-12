MS Edizioni entra nel mondo dei giochi “Roll&Write”

MS Edizioni ha annunciato in queste ore l’ingresso nel proprio catalogo di una nuova linea di prodotti grazie ad una collaborazione stretta con Spiel Press, una realtà nata da una collaborazione tra Nevermore Games e Jason Tagmire di Button Shy games, con l’obiettivo di creare qualcosa di unico e speciale nel mondo dei libro-gioco.

I primi prodotti Spiel Press, datati 2017, sono il frutto di una riuscita campagna di raccolta fondi su Kickstarter piattaforma scelta per sondare il mercato e verificare la bontà del progetto. I fondatori della società non sono assolutamente nuovi del panorama ludico e sono dei veri e propri veterani anche della piattaforma di crowdfunding avendo oltre 30 campagne di successo all’attivo.

Dall’alto di questa conoscenza del mondo del gioco Spiel Press ha dichiarato di aver capito che il successo dei loro prodotti è da identificarsi nella qualità dei progetti creati che, oltre a far giocare, sono in grado di offrire “una vera esperienza” di gioco.

Esperienza che, grazie all’accordo appena siglato, MS Edizioni ci permetterà di vivere anche in Italia curando sia la localizzazione che la distribuzione dei libri gioco.

Al momento sono stati annunciati i primi due volumi della collana battezzata “Dadi, Matite e…” prodotti nei quali l’andamento delle avventure proposte cambierà in funzione delle decisioni prese dai giocatori. I giocatori potranno anche influenzare lo svolgimento delle storie dei libri futuri e potranno utilizzarli anche in gruppo riunendo attorno allo stesso volume da due fino a quattro giocatori.

Ogni libro sarà composto da circa 120 pagine a colori perforate, concepite per poter essere facilmente staccate e riutilizzate, ed avrà un costo indicativo e non ancora confermato di 15,00€

Il primo volume, Mappe Stellari, per 1-4 giocatori, porterà i lettori all’esplorazione dello spazio profondo e, con l’uso dei dai, potranno creare nuove costellazioni, scoprire nuove tecnologie.

Il secondo volume, Sangue Reale, per due giocatori, permetterà ai giocatori di prendere le parti di due principi in lotta per la conquista del trono: verrà loro chiesto di scegliere in maniera segreta come muoversi rivelando poi solo al momento opportuno le decisioni prese in modo da conquistare terre e l’appoggio delle più importanti figure del regno di Blackwallen.

La data di pubblicazione ed uscita sul mercato italiano di entrambi i volumi prevista per il primo trimestre del 2019.