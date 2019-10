MS Edizioni: tutte le novità presentate a Lucca Comics & Games 2019

MS Edizioni annuncia la sua partecipazione a Lucca Comics & Games 2019 e presenta tutti i nuovi prodotti che saranno lanciati in occasione della fiera.

Anche MS Edizioni sarà presente all’edizione 2019 della fiera più attesa incentrata sul mondo del fumetto e del gioco: Lucca Comics & Games.

Vediamo insieme quali saranno le novità presentate in anteprima in occasione della convention toscana, che si svolgerà in quel di Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre 2019.

Western Legends

La prima novità proposta da MS Edizioni sarà Western Legends, un gioco da tavolo d’avventura, per 2-6 giocatori dai quattordici anni in su, ambientato nel Far West. I giocatori dovranno interpretare il ruolo dei più famosi personaggi che hanno fatto la storia di quel periodo, fino a diventare vere e proprie Leggende. Il loro obiettivo sarà quello di ottenere il maggior numero di Punti Leggenda scegliendo se diventare fuorilegge e ottenere punti grazie a rapine in banca, razziando bestiame e derubando gli altri giocatori, oppure se servire la legge e ottenere punti sgominando bande di banditi, commerciando bestiame e arrestando i fuorilegge. Oltre a quanto detto, si potranno fare punti anche partecipando a partite di poker, ricercando l’oro, facendo baldoria nei cabaret della città e in tanti altri modi, iconici del vecchio West.

Assieme a Western Legend vedranno immediatamente la luce anche due espansioni: Per un Pugno di Extra e Il Bello, Il Brutto e il Cattivo, che aggiungeranno nuovo sapore al gioco base.

I prezzi consigliati per questi prodotti saranno i seguenti: Western Legends € 74,90, Per un Pugno di Extra € 24,90, Il Bello, Il Brutto e il Cattivo € 14,90.

Primo Contatto

Con Primo Contatto, MS Edizioni porta sui tavoli dei giocatori la teoria secondo cui, al tempo in cui i Faraoni dominavano sulle valli del Nilo, ci fu un Primo Contatto tra extraterrestri ed esseri umani.

In questo titolo, i giocatori si divideranno in due squadre: Terrestri e Alieni. L’obiettivo principale di entrambe le squadre sarà quello di comunicare fra loro, pur parlando lingue completamente diverse. La squadra dei Terrestri offrirà differenti oggetti ai Signori dello Spazio sperando così di entrare nelle loro grazie, mentre la squadra degli Alieni cercherà di far capire ai Terrestri quali sono gli oggetti che desidera. Ma all’interno delle due squadre i giocatori saranno in competizione tra loro, complicando il tutto.

Primo Contatto è un prodotto per 2-7 giocatori dai quattordici anni in su e avrà un costo consigliato di € 29,90.

Hanamikoji

Hanamikoji è il nome della strada delle Geisha più famosa della vecchia capitale giapponese. Le Geisha (dal giapponese gei “arte” – sha “persona”) sono donne eleganti, colte e raffinate con spiccati talenti che includono l’arte, la musica e la danza. Molto rispettate e adorate, sono capaci di dar vita ad un’ampia varietà di spettacoli e cerimonie: le Geisha sono maestre d’intrattenimento.

In questo titolo MS Edizioni, due giocatori dai dieci anni in su competeranno per ottenere il favore di sette illustri Geisha; attraverso un’attenta pianificazione, cercheranno di collezionare i loro oggetti di scena preferiti. Hanamikoji avrà un costo consigliato di € 16,90.

Il Regno delle Sabbie

Il Regno delle Sabbie è un gioco ambientato in una dimensione parallela al mondo materiale, ed è un mondo che sta morendo, poiché la sua magia è stata prosciugata da migliaia di anni di sfruttamento. Il Regno è in pericolo e con esso anche il mondo materiale, ma nelle potenti rune potrebbe essere rimasta ancora qualche scintilla di magia. La Regina di questo mondo parallelo si è messa in viaggio nel disperato tentativo di risvegliare il loro antico potere.

Grazie a regole semplici e spiegabili in pochi minuti, Il Regno delle Sabbie, un gioco da tavolo per 1-4 giocatori dai dieci anni in su, è un tetris semplice e dinamico con una veste grafica attraente ed una grande profondità strategica. Questo prodotto avrà un costo consigliato di € 29,90.

SIGMATA: This Signal Kills Fascists

Con SIGMATA: This Signal Kills Fascists, MS Edizioni entra per la prima volta nel mondo dei giochi di ruolo. Si tratta di un GDR cyberpunk che affronta il tema di un’insurrezione contro un Regime totalitario, in una visione ucronica e distopica degli Stati Uniti d’America durante gli anni ’80. I giocatori assumeranno il ruolo dei Ricevitori, l’avanguardia supereroistica della Resistenza, in possesso di incredibili poteri quando sono nel raggio di una torre radio che trasmette una speciale sequenza numerica chiamata il Segnale.

Questa edizione italiana integra anche il supplemento SIGMATA: Repeat the Signal, che comprende la nuova versione del regolamento, nuove schede di gioco e illustrazioni inedite. Il manuale contiene immagini e testi di carattere maturo, destinati ad un pubblico adulto. Vincitore del Premio della Giuria Ennies 2019, SIGMATA: This Signal Kills Fascists avrà un costo di € 39,90.

La Fortezza di Alamut

Con la La Fortezza di Alamut, MS Edizioni riporta in Italia, dopo oltre trent’anni, uno storico librogame, in versione riveduta e corretta su licenza di Hachette, il primo della collana Misteri d’Oriente.

Il protagonista di questa serie è il Prete Gianni, un personaggio ai confini tra storia e leggenda che si lancerà in una folle avventura verso la fonte della vita e della felicità eterna: la mitica Shangri-La, una città perduta tra le trame del tempo della quale solo pochi individui conoscono l’esatta posizione.

Citando l’introduzione: “In questo libro il protagonista sei tu. La prima tappa del tuo viaggio ti porta tra le montagne del Vicino Oriente, nella Fortezza di Alamut. Qui vive il saggio Hasan ibn as-Sabbah, il famigerato Vecchio della Montagna, capo della temibile setta degli Assassini. Da lui, forse, avrai un’indicazione per la tua meta lontana.”

La collana Misteri d’Oriente, una delle più apprezzate nel panorama dei librigame, torna completamente rinnovata dopo un’assenza di ben 33 anni dalla sua prima edizione italiana. Ogni singolo libro, riveduto, corretto e con parti inedite, può essere letto separatamente oppure come parte integrante dello straordinario viaggio di Prete Gianni. La Fortezza di Alamut avrà un costo di € 14,90.

Four Against Darkness – Contro l’Abisso

Contro l’Abisso è l’edizione italiana di Four Against the Abyss, il supplemento per Four Against Darkness che permette di portare i personaggi dal 5° livello al 9° livello. All’interno, oltre alle regole sulla licantropia, la follia e il vampirismo, sono presenti nuove abilità, incantesimi e tabelle per mostri, eventi e tesori. Inoltre, viene implementato l’utilizzo del dado a otto facce per i tiri salvezza e i combattimenti e la possibilità di creare le Campagne.

Four Against Darkness è un gioco di esplorazione di dungeon in solitario o cooperativo. Tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno è il libro base, una matita, due dadi e un foglio a quadretti. Dopo aver scelto quattro eroi da una lista di avventurieri e averli equipaggiali il giocatore potrà addentrarsi in tenebrosi dungeon creati dai tiri di dado e dalle sue scelte. Four Against Darkness – Contro l’Abisso avrà un costo di € 14,90.

Allo stand di MS Edizioni a Lucca Comics & Games nel padiglione Carducci, stand CAR319, sarà possibile provare tutti i suddetti prodotti, oltre alle uscite più recenti come Abra Kazam!, Seconda Chance (di cui potete leggere la nostra recensione) e ovviamente con il caso demo di Sherlock (di cui è appena uscita la seconda serie). Per farvi un’idea della formula dei vari casi di questo gioco da tavolo investigativo, potete leggere la nostra recensione di uno dei casi della prima serie.

Inoltre, presso lo stand sarà possibile acquistare, in esclusiva per il mercato Italiano, tutta una serie di merchandising legato al brand Four Against Darkness, come i dadi ufficiali, la T-shirt con l’avventura da indossare e altri accessori ufficiali.

Infine, quest’anno allo stand MS Edizioni saranno presenti anche Fever Games e Djama Games. Fever Games oltre al suo catalogo porterà Paladini del Regno Occidentale, mentre da Djama Games arriveranno a Lucca sei nuovi Extra Deck per completare la Wave 1 del gioco YOMI.