Ms. Marvel, terminate le riprese della serie Disney Plus

Il portale americano Variety ha annunciato che le riprese di Ms. Marvel, serie TV incentrata sull’eroina dei fumetti interpretata da Iman Vellani, si sono ufficialmente concluse in data odierna. Nonostante le restrizioni dovute al Covid, la produzione si è spostata dalla Georgia alla Thailandia, terminando il tutto con successo.

Divisa in sei episodi, la serie prodotta in esclusiva per Disney Plus racconterà le avventure di Kamala Khan, adolescente musulmana che utilizza i suoi poteri mutaforma per combattere il crimine tra le strade di Jersey City. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nel 2014, diventando poi parte integrante di Civil War II e Secret Empire.

La serie sarà scritta da Bisha K. Ali mentre i registi saranno Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. Al momento non è ancora stata fissata una finestra di lancio precisa.

La più grande fonte di ispirazione di Kamala Khan è Captain Marvel ed è proprio assieme a quest’ultima che comparirà in The Marvels, film in uscita l’11 novembre 2022. La completa line-up della fase 4 è stata pubblicata pochi giorni fa dalla major americana con un trailer che celebrava l’atteso ritorno al cinema.

Il piano della Marvel, infatti, è quello di dare a personaggi come Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight, che debutteranno prima in TV, un arco narrativo continuativo anche sul grande schermo. Ms. Marvel è anche apparsa nel videogame Marvel’s Avengers (leggete qui la nostra recensione), realizzato da Crystal Dynamics e uscito nei mesi scorsi su console e PC.

I Marvel Studios hanno dimostrato di trattare le produzioni televisive alla stregua dei film, stupendo i fan con grandi colpi di scena. Le serie già confermate per il resto dell’anno sono Loki, in arrivo a giugno, e What If?, in uscita. Ms. Marvel, dunque, potrebbe benissimo debuttare in autunno.

