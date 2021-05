Ms. Marvel: spunta la prima foto di Iman Vellani nei panni della supereroina

Tra i numerosi progetti televisivi in cantiere dai Marvel Studios c’è anche Ms. Marvel, serie dedicata all’alter ego supereroistico di Kamala Khan, adolescente musulmana che utilizza i suoi poteri mutaforma per combattere il crimine tra le strade di Jersey City. La sua più grande fonte di ispirazione è Captain Marvel.

A vestirne i panni ci penserà la giovanissima attrice Iman Vellani e oggi, grazie al portale americano Just Jared, possiamo ammirarla sul set con indosso l’outfit ufficiale del personaggio dei fumetti.

Iman Vellani was spotted in her character's official suit for the very first time while filming scenes for #MsMarvel. Check out all of the photos! https://t.co/W0i1VE6WHF

— JustJared.com (@JustJared) May 1, 2021