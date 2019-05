Mulan: il budget del live-action arriva a 300 milioni di dollari?

A quanto pare, il budget utilizzato per il remake dell'eroina cinese della Disney, potrebbe essere tra i più alti mai visti. Si andrebbe a posizionare al secondo posto tra i film più costosi di sempre, dietro solo ai 350 milioni di dollari impiegati per Avengers: Endgame.

Come ben sappiamo nel mese di novembre scorso, erano stati gli stessi membri del cast attraverso i loro profili Instagram, ad aver annunciato la fine delle riprese del nuovo live-action Disney di Mulan. Ebbene, ad oggi non sono molte le informazioni riguardanti il film del regista Niki Caro. Recentemente, però, l’attrice Gong Li ha rilasciato un’intervista a Weibo, durante la quale sarebbe stato messo in luce il budget impiegato per il progetto del live-action ispirato al classico Disney. A tal proposito Gavin Feng, analista specializzata nei dati del mercato cinematografico asiatico, avrebbe affermato:

“L‘attrice cinese Gong Li ha dichiarato che il film live-action Disney Mulan ha il budget più grande di sempre per lo studio, ovvero più di 300 milioni di dollari“.

Se così fosse, il budget utilizzato per il remake dell’eroina cinese della Disney, sarebbe tra i più alti mai visti. Si andrebbe a posizionare al secondo posto tra i film più costosi di sempre, dietro solo ai 350 milioni di dollari impiegati per Avengers: Endgame. Per il momento, il cast del live-action dell’amato film d’animazione del 1998 pare sia composto da Liu Yifei che vestirà i panni di Mulan, Donnie Yen sarà Tung, il villain Bori Khan sarà interpretato da Jason Lee Scott mentre Jet Li avrà il compito di portare sullo schermo l’Imperatore. In fine, si presume che l’attore Kevin Hart possa essere la nuova voce di Mushu, draghetto e spirito guida di Mulan. Infatti sembrerebbe che, nonostante le riprese del film siano finite a novembre, lo studio non abbia ancora reso noto ufficialmente chi darà la voce del piccolo drago.

Il live-action Disney di Mulan sarà disponibile nelle sale cinematografiche, molto probabilmente, a partire dal 27 marzo 2020. Dunque, quali sono le vostre aspettative in merito all’uscita di uno dei live-action, ispirato al classico Disney, più costoso di sempre? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.