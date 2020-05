Muppets Now, in estate l’arrivo su Disney+

Stando a un comunicato stampa recuperato dalla testata /Film, Muppets Now sarebbe in procinto di debuttare durante l’estate prossima ventura, in concomitanza con l’uscita di Disney Family Singalong Vol. 2 sul canale via cavo ABC.

«I fan dei Muppets potranno vedere ancor ancora Kermit, Miss Piggy e amici nella serie in arrivo su Disney+, Muppets Now, in onda questa estate», detta il comunicato.

Che la serie fosse in cantiere lo si sapeva ormai dall’estate scorsa, ovvero da quando lo stesso Kermit la Rana aveva twittato un teaser che aveva fomentato gli animi. Ora, a distanza di mesi, la serie inizia a delinearsi nei dettagli. Sappiamo infatti che lo show sarà strutturato in spezzoni comici improvvisati, episodi lampo da dieci minuti che ricalcano un trend che promette di essere la risposta definitiva alla spanna d’attenzione contenuta del pubblico odierno.

Coming exclusively to #DisneyPlus in 2020, @TheMuppets proudly present MUPPETS NOW, a new short-form unscripted series! I’d love to tell you more, but Joe The Legal Weasel is right behind me. Gulp! pic.twitter.com/UCXdaopQJR — Kermit the Frog (@KermitTheFrog) August 24, 2019

Su Disney+ sarebbe dovuto debuttare anche Muppets Live Another Day, un “live show” supervisionato da Josh Gad, Adam Horowitz e Eddy Kitsis, progetto naufragato a causa di discrepanze creative tra Disney e gli eventuali autori del programma. Il destino del brand è in effetti infausto. L’energia creativa e lo humour scorretto del loro creatore Jim Hanson hanno portato in auge Kermit e amici negli anni Settanta/Ottanta, ma da allora I Muppet non sono mai tornati in forze.

Passati in mano a Disney nel 2006, i pupazzi di pezza sono rimasti nelle retrovie fino al 2011, uscita del film The Muppets voluto e interpretato dal commediante Jason Segel. Accolta calorosamente, la pellicola sembrava pronta a rilanciare la serie, ma il suo brillante futuro si è infranto contro Muppets 2 – Ricercati, sequel del 2014 che ha deluso sotto ogni aspetto.