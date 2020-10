My Hero Academia 5 – il primo trailer

Attraverso i canali social ufficiali della serie, è stato diffuso il primissimo trailer di My Hero Academia 5 che conferma il ritorno di una delle serie anime più apprezzato nel mondo per la primavera 2021 senza però fornire ancora una data precisa di debutto.

Eccovi il trailer:

Il trailer giunge a distanza di un paio di giorno dal leak che aveva mostra la prima key visual con il periodo di debutto, key visual che ora è stata pubblicata ufficialmente in alta definizione.

Eccovela:

My Hero Academia 5 sarà prodotta da Studio Bones e dovrebbe riprendere la narrazione degli eventi esattamente da dove si era interrotta. Dopo la tremenda battaglia che ha coinvolto il nuovo Eroe Numero Uno, Endeavor, e il Festival della Cultura dovremmo infatti inizialmente vedere l’allenamento congiunto tra gli eroi della sezione A e B del Liceo Yuhei.

In attesa di My Hero Academia 5

My Hero Academia è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione e giunto al Volume 26. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 23 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia. Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembra impossibile che qualcuno finirà per notare le sue capacità.

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime due stagioni sono state trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2019. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Crunchyroll e VVVVID hanno reso disponibile il nuovo OVA di My Hero Academia intitolato “Restate in Vita”, eccovi la sinossi:

Ci vuole un bel corso di sopravvivenza per allenare gli studenti della 1-A! Ancora in attesa di ricevere la licenza provvisoria, i ragazzi non vedono l’ora di imparare nuove tecniche e… di spassarsela in compagnia!

Scoprono presto che i pericoli dell’allenamento non sono una simulazione: ci vorrà grande presenza di spirito per superarli, insieme al gioco di squadra che ci fa amare My Hero Academia da tante stagioni!

Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit.

Proprio My Hero Academia – The Movie 2: Heroes Rising, inaugurerà la nuova stagione degli Anime al Cinema andando in sala dal 12 al 18 Novembre 2020.

Eccovi un trailer: