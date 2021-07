My Hero Academia 5: il prossimo episodio sarà originale

Il prossimo episodio di My Hero Academia 5, l’attuale stagione anime ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, sarà originale, pertanto non tratto dal manga. L’episodio di riferimento è il numero 16 (104 considerando le precedenti stagioni) e si intitola “Da quanto tempo, Selkie-san!!“.

Grazie a @Atsushi101X su Twitter, ecco a voi una sinossi dell’episodio originale:

“Ochako, Tsuyu e Nejire, quest’ultima componente dei Big Three, stanno svolgendo l’internato presso l’agenzia di Ryukyu. Improvvisamente, apprendono la notizia circa l’esplosione di una fabbrica che produce la sostanze per potenziare le unicità “trigger. La calamità manda in fiamme una montagna presente nella città di Kaflin. Allora, l’Eroe Professionista Selkie manda le tre eroine ina una missione di supporto congiunto!“.

Attualmente l’anime sta adattando gli eventi dell’internato di Izuku, Bakugo e Shoto Todoroki presso l’agenzia di Endeavor.

My Hero Academia 5

My Hero Academia 5 ha avuto inizio il 27 marzo 2021 e ad oggi conta 15 episodi trasmessi di 25. La serie ha adattato per il momento l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B e l’internato di Izuku, Bakugo e Shoto Todoroki presso l’agenzia di Endeavor.

In Italia, è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 28 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: