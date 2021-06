My Hero Academia 5: perché l’anime ha “invertito” alcuni avvenimenti?

La serie anime di My Hero Academia 5 sta per entrare nella sua seconda parte, ma l’adattamento di Studio Bones ha subito una sorta di inversione. Come mai? Ve lo spieghiamo a grandi linee.

A partire dal 26 giugno 2021 avrà inizio l’adattamento della seconda parte della quinta stagione cominciata a marzo 2021 che narrerà gli eventi del tirocinio sul campo di Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki e Todoroki Shoto presso l’agenzia di Endeavor (su Amazon è disponibile il volume del manga corrispondente).

Diversamente, alla conclusione dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, il manga di Kohei Horikoshi ha affrontato gli eventi dell’arco narrativo My Villain Academia, tutto focalizzato sulla Lega dei Villain, ma per l’anime non è ancora arrivato il giusto momento.

My Hero Academia 5: l’anime inverte la storia

Il motivo principale risiede nel fatto che il 6 agosto 2021, sempre in Giappone, uscirà nelle sale giapponesi il terzo film animato della serie, My Hero Academia: World Heroes’ Mission, che si colloca cronologicamente rispetto al manga, appunto, all’interno dello stesso arco narrativo che l’anime si appresta ad affrontare dal 26 giugno.

Pertanto, il motivo principale dell’inversione della narrazione è per far si che gli spettatori giapponesi che non leggono il manga si trovino preparati ad assaporare il film animato consapevoli di ciò che sta effettivamente accadendo anche nell’anime senza, di conseguenza, ritrovare anticipazioni inaspettate.

E’ parecchio plausibile, pertanto, che subito dopo l’adattamento del tirocinio, la serie anime verti direttamente con My Villain Academia, senza snaturare la trama. Non ci resta che attendere per averne conferma.

My Hero Academia 5

My Hero Academia 5 ha avuto inizio il 27 marzo 2021 e ad oggi conta 13 episodi trasmessi di 25. La serie ha adattato per il momento l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B.

In Italia, è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

La seconda parte vanterà una nuova opening e una nuova ending: la opening è a cura della band MAN WITH A MISSION col pezzo Merry-Go-Round, la ending, invece, è eseguita da Soushi Sakiyama col pezzo Uso Janai.

Rivediamo insieme, di seguito, il trailer della seconda parte diffuso dai canali social ufficiali dell’anime:

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 27 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

