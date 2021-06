My Hero Academia 5: trailer, key visual e dettagli della seconda parte

La seconda parte dell’anime di My Hero Academia 5 debutterà molto presto e per l’occasione sono adesso disponibili un nuovo trailer e key visual.

Il tutto diffuso dal sito web ufficiale dell’anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump, la seconda parte dell’anime comincerà sabato 26 giugno e adatterà gli eventi dell’arco narrativo del Tirocinio sul campo di Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki e Todoroki Shoto presso l’agenzia di Endeavor (su Amazon è disponibile il volume del manga corrispondente).

In Italia, come sempre, è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

Possiamo guardare di seguito la key visual:

E, a seguite, le prime sequenze nel nuovo trailer:

My Hero Academia 5 – i dettagli del debutto della seconda parte

La seconda parte dell’anime inizierà con l’episodio numero 14 della quinta stagione (101° considerando il progetto nella sua interezza). L’episodio in questione si intitolerà Andiamo! Ecco l’Agenzia di Endeavor!! e di seguito possiamo leggere una breve sinossi cortesia di @Atsushi101X su Twitter.

“Deku ha a disposizione solo un giorno per tornare a casa, mentre è scortato da una Eroe professionista, per passare del tempo con la mamma. Una volta giunto a casa, l’aspirante Eroe le rivela quello che ha appreso di recente. Nel frattempo un nuovo anno è alle porte e l’internato con l’Eroe numero 1 sta per cominciare!! Neanche il tempo di dare inizio al tirocinio, Endeavor si ritrova ad affrontare un villain e, come se non bastasse, Deku, Bakugo e Todoroki si trovano dietro di lui! Saranno in grado di batterlo…? Stanno per iniziare giorni di duro lavoro!!“

Ancora, apprendiamo sempre dal web che la seconda parte vanterà una nuova opening e una nuova ending: la opening è a cura della band MAN WITH A MISSION col pezzo Merry-Go-Round, la ending, invece, è eseguita da Soushi Sakiyama col pezzo Uso Janai.

In merito allo staff, Kenji Nagasaki è il responsabile di produzione presso studio BONES e Masahiro Mukai è il regista. Yousuke Kuroda è alla sceneggiatura, Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima si occupano del character design e Yuki Hayashi alle musiche.

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 27 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: