My Hero Academia festeggia i 100 episodi

L’anime di My Hero Academia, adattamento dell’omonimo manga di Kouhei Horikoshi ha raggiunto un traguardo importante, quello dei 100 episodi! Per festeggiare l’evento, l’account Twitter ufficiale del franchise ha pubblicato una visual commemorativa.

L’immagine mostra il protagonista dell’anime, Midoriya mentre cammina su un tappetto composto da alcune scene degli episodi precedenti.

My Hero Academia: manga, anime e film

Il manga di My Hero Academia (Boku no Hero Academia) è uno shōnen scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia il manga, insieme allo spin-off My Hero Academia: Vigilante, è pubblicato dalla Star Comics:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita. Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

Il manga ha ispirato un anime, composto da cinque stagioni, l’ultima delle quali è tutt’ora in corso, trasmessa in simulcast con il Giappone su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni di My Hero Academia sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID.

Alle serie anime si collegano anche due film: My Hero Academia Two Heroes e My Hero Academia HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. Il terzo film del franchise, My Hero Academia: World Heroes’ Mission uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi il 6 agosto 2021.

Lo staff principale dei precedenti due film dell’anime sta tornando per My Hero Academia: World Heroes’ Mission. Kenji Nagasaki sta dirigendo il nuovo film presso lo studio di animazione BONES mentre Yousuke Kuroda si occupa della sceneggiatura. I disegni dei personaggi sono realizzati da Yoshihiko Umakoshi e la musica sarà composta da Yuki Hayashi.

Questa la sinossi estesa del film:

Un gruppo misterioso chiamato ‘Humanize’ crede ferventemente nella teoria nell’eredità dei Quirk secondo la quale le unicità tramandante di generazione in generazione genererebbero un potere finale che potrebbe condurre l’umanità all’estinzione. Essi sono convinti che i Quirk siano malattie e puntano a ripulire il mondo da tutti coloro che ne possiedono uno. Il gruppo ha piantato le ‘Ideo Trigger Bombs’ in varie città in giro per il mondo che costringono il portatore di un Quirk ad esplodere causando omicidi di massa. Al fine di salvare tutti, gli Eroi Professionisti di tutto il mondo hanno chiesto agli aspiranti Eroi del Liceo Yuhei in corso di tirocinio di assisterli e di creare un team mondiale di Eroi selezionati. L’obiettivo è quello di fermare le bombe. Deku, Bakugo e Todoroki, che stanno temporaneamente lavorando presso l’Agenzia di Endeavor, sono chiamati per dirigersi verso una città lontana di nome ‘Oseon’. Tuttavia, durante l’operazione, Deku viene coinvolto in un evento catastrofico che lo inchioda erroneamente come uno dei criminali più ricercati al mondo. Nel caos, il gruppo ‘Humanize’ dichiara che sono dietro questo evento e che il tempo limite è di due ore. Adesso tocca agli Eroi salvare il mondo e il futuro in quella che pare essere la più pericolosa crisi nella storia di My Hero Academia!

