Attraverso le anticipazioni emerse online circa il numero di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online il 9 maggio, Shueisha annuncerà due nuovi anime originali (OVA) di My Hero Academia, ispirati al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ed edito in Italia per Star Comics.

Il primo OVA sarà focalizzato su una squadra di baseball fondata dagli eroi e sarà diffuso nei cinema giapponesi per metà giugno 2022 prima di arrivare dovunque nel corso dell’imminente stagione estiva.

I dettagli del secondo sono ancora ignoti.

Attraverso la piattaforma VVVVID (Dynit) sono disponibili per la visione gratuita e legale gli ultimi due OVA e potete raggiungerli qui.

Ricordiamo che, sempre a tema anime, ad ottobre 2022 è attesa la Stagione 6 cui primo episodio sarà diffuso in anteprima il 24 luglio 2022 a porte chiuse in occasione del Hero Fes.2022, evento speciale a tema My Hero Academia.

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e in Autunno 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 31 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).