My Heroine Academia: arriva lo spin-off al femminile di My Hero Academia

L'universo supereroistico di My Hero Academia cresce ancora con un nuovo spin-off tutto al femminile intitolato My Heroine Academia.

Il successo di My Hero Academia è inarrestabile, al punto che un nuovo spin-off prende vita con il suo primo capitolo, espandendo ulteriormente l’universo narrativo dei supereroi nel manga scritto e disegnato da Koehi Horikoshi.

In My Heroine Academia, seguiremo le vicende delle protagoniste femminili appartenenti alla classe 1-A del Liceo Yuuei, in una serie di storie d’approfondimento parallele alla trama principale. Nel corso del primo capitolo distribuito recentemente sulle pagine del magazine Jump GIGA, accompagneremo Ochaco, Momo, Tsuyu e le altre in un pomeriggio di shopping sfrenato. Al suo esordio, il manga si presenta come uno slice-of-life di stampo comico con tinte sovrannaturali (in merito ai poteri usati dalle ragazze), ma lo spin-off scritto e disegnato da Yoko Akiyama potrebbe presto presentare sequenze action e veri propri archi narrativi collaterali al filone principale del manga.

Del resto, My Heroine Academia non è il primo spin-off tratto dall’opera originale, è già disponibile nelle librerie e fumetterie specializzate italiane sotto l’etichetta di Edizioni Star Comics, stiamo parlando di Vigilante – My Hero Academia Illegals. Il manga scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court racconta di un altro ramo della giustizia, quella seguita da coloro dotati di poteri mediocri volti a combattere nell’illegalità senza alcuna licenza governativa, i Vigilanti.

In un mondo in cui diventare supereroi è ormai normalità, venire al mondo senza alcun potere è una disgrazia! Izuku Midoriya tuttavia desidera ottenere un superpotere a qualsiasi costo, e “qualcuno” potrebbe, impressionato dalla sua forza di volontà, decidere di assecondare il suo più grande desiderio… ha inizio il viaggio di Deku per diventare il supereroe più grande che la storia ricordi!

Prodotta da Studio Bones, la serie animata di My Hero Academia è al momento alla sua quarta stagione, di cui le prime due disponibili gratuitamente in giapponese e sottotitolate in italiano sul portale streaming di VVVVID, ma anche doppiate in italiano in prestigiose ediziomi homevideo targate Dynit. La serie è stata trasmessa anche in TV, su Italia2. Invece, lo scorso marzo è uscito al cinema il primo film tratto dalla serie, My Hero Academia: The Movie – Two Heroes.