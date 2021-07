Naomi Osaka: il trailer della docuserie sulla tennista giapponese

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Naomi Osaka, una serie documentaria divisa in tre parti basata sulla vita della tennista giapponese Naomi Osaka, una delle giocatrici più forti in circolazione e anche una delle atlete più iconiche. La serie è un ritratto intimo della sua vita e copre un periodo che va dalle sue origini fino alla sua carriera attuale come tennista professionista giapponese.

Naomi Osaka: la nuova serie documentario di Netflix

Il documentario su Naomi Osaka è diretto da Garret Bradley, noto per aver diretto il documentario acclamato dalla critica Time uscito l’anno scorso. Lo show includerà quasi due anni di documentazione della vita della tennista giapponese.

Utilizzando un approccio empatico, il documentario rivela al mondo il caotico calendario di allenamento e di viaggio di Naomi Osaka, nonché evidenza con cura l’incredibile pressione a cui è sottoposta.

Mostrerà e discuterà gli inizi della carriera di Naomi Osaka negli Stati Uniti, la formazione come giovane atleta di tennis, e la vita come figlia di discendenza haitiana e giapponese. Parlerà anche delle dinamiche familiari e le convinzioni personali di Naomi Osaka, con riferimenti alle difese della star e approfondirà le sue lotte personali dall’inizio della sua carriera al suo leggendario US open che l’ha messa sotto i riflettori, e le numerose difficoltà che affronta per essere diventata un’icona internazionale.

Questa la sinossi ufficiale di Netflix:

Questa serie intima ripercorre la vita e la carriera di Naomi Osaka, esplorando le sue radici culturali e la sua poliedrica identità di campionessa del tennis in ascesa.

E questo il trailer:

Quando sarà disponibile su Netflix? Dal 16 luglio, poco prima dell’inizio delle Olimpiadi. Naomi Osaka è infatti pronta a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

