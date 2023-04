La fiera di Napoli Comicon 2023 è pronta ad accogliere i lettori e gli appassionati di fumetti dal 28 aprile al 1° maggio, con una serie di imperdibili novità targate Panini Comics. Tra Disney, DC e Planet Manga, ecco cosa aspettarsi durante l’evento.

Panini Comics porta il mondo Disney al Napoli Comicon 2023

Il mondo Disney sarà uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Napoli Comicon. Topolino 3518 (in uscita mercoledì 26 aprile) uscirà con una speciale cover variant realizzata dal Maestro Cavazzano, con Amelia e Gennarino come grandi protagonisti. Il volume dà il via anche a Topolino e la via della storia, un viaggio nel tempo e nello spazio lungo la Via Appia Antica, una delle più suggestive vie pubbliche del mondo romano, candidata a diventare patrimonio dell’UNESCO.

Foto: ©Panini Comics

Inoltre, la collana Grandi Autori Disney presenterà un nuovo volume dedicato a Vincenzo Mollica. Esso sarà un piccolo compendio della sua produzione Disneyana, frutto di ben cinque decenni di carriera. Infine, il Maestro Cavazzano parteciperà anche al talk Cavazzano, insieme a Lello Arena e Vincenzo Mollica. L’evento si terrà domenica 30 aprile nella Sala Pazienza.

Batman: Europa torna sugli scaffali

Tra le novità supereroistiche, il titolo da segnare è Batman: Europa. Il volume, che sarà presentato in anteprima durante Napoli Comicon, tornerà sugli scaffali in volume unico con una nuova cover d’eccezione generata in esclusiva per Panini Comics. La copertina è stata realizzata a quattro mani da Jim Lee e Giuseppe Camuncoli, con i colori di Alex Sinclair.

Foto: ©Panini Comics

Jim Lee sarà tra gli ospiti da remoto del panel Batman: dall’America all’Europa, e ritorno, in programma venerdì 28 aprile. Durante l’evento, il famoso disegnatore racconterà la sua carriera nella casa editrice di Burbank, dagli inizi come autore al suo ruolo di editore. Ad affiancarlo saranno Giuseppe Camuncoli, Matteo Casali e Brian Azzarello, con cui ha lavorato a Batman: Europa. I tre artisti, insieme a Simone di Meo per Batman: Cavaliere Bianco Beyond, saranno anche disponibili per i consueti appuntamenti firmacopie. Gli orari precisi saranno comunicati sui canali social di Panini Comics.

A tutto manga

Planet Manga è lieta di annunciare una serie di nuove e appassionanti novità per tutti i lettori appassionati di manga. Una delle novità più interessanti è Wind Breaker, un nuovo manga ambientato nell’Istituto Superiore Fuurin, una scuola frequentata dai giovani studenti più forti e violenti della città. Il manga sarà disponibile in una confezione sorpresa, che potrebbe contenere la versione regular del primo numero, o la versione Variant Limited (1000 copie) o la versione Variant Ultra-Limited (100 copie).

Foto: ©Panini Comics

Inoltre, sarà disponibile Chainsaw Man 12, che dà inizio alla nuova stagione della popolare serie scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto. Il numero 12 sarà disponibile anche con una preziosa cover variant. Per coloro che volessero scoprire Chainsaw Man per la prima volta, Panini Comics ha creato una speciale Discovery Edition che offre il primo numero a un prezzo speciale. E poi ancora, per gli appassionati dell’anime di Chainsaw Man, non perdete l’appuntamento di lunedì 1° maggio con la proiezione dell’episodio 10 e in anteprima assoluta gli episodi 11 e 12, che costituiscono il finale di stagione.

Foto: ©Panini Comics

A concludere troviamo Blue Lock, un manga sulla Nazionale nipponica di calcio che sarà protagonista di ben due appuntamenti in programma sabato 29 aprile: il talk Fenomeno Blue Lock e la proiezione in anteprima dei primi due episodi doppiati in italiano dell’anime omonimo in arrivo su Chrunchyroll. In programma sabato ci sarà anche la proiezione della prima parte dell’episodio speciale di Attacco dei Giganti, uscito a inizio marzo, a cui seguirà un panel dedicato.