Funko, uno dei brand più amati dai collezionisti di tutto il mondo, sarà presente al Napoli Comicon 2023 con una serie di esclusive Pop! in collaborazione con Manicomix.

Funko al Napoli Comicon 2023

La fiera, che si terrà dal 28 aprile al 1° maggio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, manga, videogiochi e cinema del sud Italia. Durante i quattro giorni della manifestazione, i visitatori potranno acquistare i 7 esclusivi Pop! presentati da Funko, compresi quelli di Walt Disney, Pinocchio, Spider-Man, i Guardiani della Galassia, Godzilla e Black Goku Super Sayan Rosè.

Per quanto riguarda il Pop! di Walt Disney, si tratterà di un’edizione in bianco e nero, che ritrae l’icona del mondo dell’animazione mentre disegna Topolino. Questo Pop! è stato creato in occasione dei 100 anni dalla nascita di The Walt Disney Company e sarà con buona probabilità una delle esclusive più richieste da tutti gli appassionati insieme al Pop! dedicato al classico film Disney Pinocchio del 1940.

Invece, per i fan del mondo Marvel, Funko ha creato un Pop! glitterato dedicato a Spider-Man, in onore dei 80 anni dalla prima apparizione fumettistica del supereroe. Inoltre, saranno disponibili tre Pop! blacklight dei personaggi principali dei Guardiani della Galassia: Rocket, Mantis e Nebula.

Ma le esclusive Funko non si fermano qui. Per i fan del cinema, Funko ha creato un Pop! blacklight di Godzilla, il Re dei Mostri, dal franchise giapponese della Toho, e per gli amanti degli anime è stata creata una versione in Pop! del potente Black Goku Super Sayan Rosè, la versione di Zamasu vista in Dragon Ball Super.

Non solo Pop!

Tuttavia, la gamma di prodotti Funko non si limita ai Pop! esclusivi. Durante la manifestazione, i visitatori potranno scoprire tutta la gamma di prodotti offerti dal brand, come i Pop! Landscape, i Vinyl Soda e la linea di borse e accessori in pelle vegana Loungefly.