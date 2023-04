Star Comics apre il suo Napoli Comicon 2023 portando ai fan ben 4 novità manga che faranno il loro debutto sul mercato nel corso dell’autunno.

Gli annunci manga Star Comics del 28 Aprile a Napoli Comicon 2023

Aria The Masterpiece

Il primo annuncio è quello dedicato al manga Aria The Masterpiece di Kozue Amano, il capolavoro fantasy\fantascientifico che arriva sul mercato, in sette volumi, nella sua edizione definitiva di grande formato.

Foto: ©Star Comics

In un lontano futuro, l’umanità ha completamente terraformato Marte, rendendolo un pianeta oceanico, e l’ha ribatezzato Aqua. Qui si trova la città di Neo Venezia, con i suoi trafficati canali solcati da suggestive gondole. Quella della gondoliera, o ondine, è una professione incredibilmente prestigiosa e Akari Mizunashi ne ha fatto un sogno: per realizzarlo, è pronta a cominciare il suo apprendistato!

One Piece Episode A

Passiamo poi a uno dei franchise più prolifici di sempre con One Piece Episode A, un’opera imperdibile arricchita da capitoli extra in cui Boichi reinterpreta due scontri iconici della serie! L’opera, di Eiichiro Oda, Ryo Ishiyama, Sho Hinata, Tatsuya Hamazaki, Boichi, è composta da 2 volumi e sarà disponibile sul ercato in autunno.

Foto: ©Star Comics

Pochi personaggi hanno avuto sui fan di One Piece lo stesso impatto di Portuguese D. Ace. Pirata famigerato, fratello di Rufy, comandante di divisione dei Pirati di Barbabianca… ma chi era Ace all’inizio del suo viaggio? Questo spin off risponde a questa ed altre domande, narrando le avventure dei suoi Pirati di Picche fino all’incontro con il grande Imperatore.

Sanji’s Food Wars! Shokugeki no Sanji

Passiamo ora alla terza proposta del giorno con Sanji’s Food Wars! Shokugeki no Sanji di Yuto Tsukuda e Shun Saeki, l’opera in volume unico, in arrivo in autunno, in cui il migliore cuoco pirata di tutti i mari è il protagonista assoluto!

Foto: ©Star Comics

A bordo del celeberrimo ristorante galleggiante Baratie non ci si annoia mai! L’equipaggio, infatti, è composto da veri specialisti della cucina che, per quanto un po’ eccentrici e maneschi, non temono confronti quando si tratta di servire i clienti. Ma una donna con fama di severo critico gastronomico mette a dura prova l’intero staff! Riuscire a strabiliarla con un menù sensazionale è una sfida degna di Sanji, il futuro cuoco della ciurma di Cappello di Paglia!

Aula alla Deriva

Veniamo ora alla quarta ed ultima novità del giorno con Aula alla Deriva di Kazuo Umezz, un classico del manga horror, del survival e dell’introspezione psicologica. Raccolta in 6 meravigliosi volumi, l’opera arriverà sul mercato nell’autunno 2023.

Foto: ©Star Comics