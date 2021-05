Attraverso la guida tv online di Mediaset possiamo scoprire in anteprima un breve assaggio, con titoli e anticipazioni, dei cinque appuntamenti consecutivi di questa sera, 26 maggio 2021, che sanciranno il ritorno degli episodi doppiati in italiano di Naruto Shippuden, adattamento anime della seconda parte del manga best-seller scritto e disegnato da Masashi Kishimoto (su Amazon trovate il primo volume per cominciare a leggere il manga cult).

Gli episodi saranno trasmessi alle ore 21:15 su Mediaset Italia 2 con una frequenza di 4/5 appuntamenti a sera e replicati il giorno dopo in seconda serata e sullo stesso canale Mediaset.

Naruto Shippuden episodi in italiano del 26 maggio: titoli e anticipazioni

Si ritorna alla trasmissione con la messa in onda dell’episodio numero 349 e, a ruota, arriveranno i successivi 4 episodi. Scopriamone assieme i titoli e breve sinossi per avvicinarci all’atteso ritorno sulle televisioni italiane delle avventure ninja del futuro Hokage:

Episodio 349 – Una maschera che nasconde il cuore:

“Kakashi, dopo avere sognato il momento in cui Rin muore per mano sua, si sveglia di soprassalto sconvolto ed addolorato per l’azione che ha compiuto“.

Episodio 350 – La morte di Minato:

“Dopo essere entrato negli ANBU, a Kakashi vengono assegnate numerose missioni dove, nonostante la giovane eta’, mostra una grande sicurezza e freddezza“.

Episodio 351 – Le cellule di Hashirama:

“Kakashi continua ad avere incubi ricorrenti su Rin ed inoltre si interroga su come quel ragazzino che fa parte degli ANBU sia in grado di usare l’Arte del legno“.

Episodio 352 – Orochimaru, il Ninja oscuro:

“Danzo viene avvertito da un suo subordinato che Sarutobi ha scoperto il nascondiglio e, quindi, tutti gli esperimenti di Orochimaru“.

Episodio 353 – Gli esperimenti di Orochimaru:

“Kakashi entra nel covo del clan Iburi, ma viene immediatamente scoperto e dopo un breve combattimento viene sconfitto e preso in ostaggio da Kinoe“.

Per quanto riguarda il cast di Naruto, abbiamo nei ruoli principali Leonardo Graziano nei panni di Naruto Uzumaki, Emanuela Pacotto in quelli di Sakura Haruno, Alessandro Rigotti interprete di Sasuke Uchiha, Lorenzo Scattorin nel ruolo di Umino Iruka, Marco Balzarotti in quello di Asuma Sarutobi, Ivo De Palma in quello di Maito Gai e Claudio Moneta in quello di Kakashi Hatake.

Infine, precisiamo che nuovi episodi doppiati in italiano per One Piece sono previsti, anche se attualmente non possediamo aggiornamenti (vi avevamo già anticipato la ripresa del doppiato in questo nostro articolo).

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.