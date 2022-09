Arrivano amare notizie per tutti gli appassionati di scienza, natura, viaggi, storia e wildlife che abitualmente amavano passare le ore davanti ai propri documentari preferiti. Infatti, la piattaforma Sky ha recentemente annunciato la rimozione dal proprio servizio dei canali National Geographic che passeranno su Disney Plus.

Sky chiude i canali National Geographic

La piattaforma Sky, nata il 31 luglio 2003 dalla fusione di Stream TV e TELE+ Digitale, è da sempre in continuo mutamento con l’obbiettivo di offrire il miglior servizio possibile alla propria utenza. Tuttavia, i cambiamenti non sono sempre positivi e alcuni di questi possono essere un po’ dolorosi. È questo il caso dei contenuti National Geographic, che a brevissimo vedranno la loro interruzione. Purtroppo, avrete tempo fino al fino al 1° ottobre 2022 per poter godere dei contenuti National Geographic sul canale 407. Passata questa data, il servizio verrà interrotto.

Foto: ©National Geographic

E se le brutte notizie non arrivano mai da sole, Sky ha anche annunciato la chiusura di altri canali tematici. Nello specifico si tratta di NatGeo +1 presente sul canale 408, di National Geographic Wild presente sul canale 409 e la versione +1 presente sul canale 410. Tutti questi canali si uniscono dunque alle altre proposte che recentemente hanno abbandonato la piattaforma di Sky e NOW, come Fox, Fox Crime e Fox Life. Tuttavia, vi ricordiamo che l’offerta televisiva di Sky rimane decisamente ricca grazie alla presenza di oltre 90 canali divisi in pacchetti tematici.

Dove vedere i canali di National Geographic

Passiamo ora alle buone notizie, tutti gli appassionati del genere non devono disperarsi poiché il vasto catalogo National Geographic può essere fruito grazie alla piattaforma streaming Disney Plus. Siete pronti a fare delle belle maratone all’insegna della cultura? Tra le ultime novità vi segnaliamo il documentario Le navi sommerse della seconda guerra, Il Ritorno del leopardo Nuvola, Avventure estreme con Bertie Gregory e Super Natural.

L’offerta di Disney+