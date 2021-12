NBA 2021/2022 – Come guardare il campionato di Basket USA in streaming

Il torneo di basket statunitense NBA è uno dei più conosciuti e seguiti al mondo, con appassionati in tutto il mondo. Anche in Italia non mancano i fan e con questa guida vogliamo aiutarvi a seguire al meglio il campionato NBA 2021/2022 in streaming.

Per fortuna, esistono diversi modi di seguire i vostri beniamini dall’Italia, con prezzi tutto sommato ragionevoli (e con qualche prova gratuita, vedi sotto) e con il vantaggio di poter seguire le partite con il commento audio in italiano.

NBA 2021/2022 – Le date e le squadre

Che siate fan dei campioni uscenti, i Bucks (che non vincevano un torneo dal 1971) o della rivelazione degli Hawks, se siete tifosi sfegatati dei popolarissimi Lakers o dei celeberrimi Bulls, ecco come guardare la stagione 2021/2022 dell’NBA (National Basketball Association), partita a ottobre 2021 e che finirà ad aprile 2022 (Regular Season), con le fasi finali che inizieranno da aprile 2022 e si protrarranno fino a giugno 2022.

In totale, il torneo prevede ben 82 partite per la Regular Season, e poi si passa ai Playoff e alle Finals, in cui la vittoria viene contesa dal vincitore della Eastern Conference e quello della Western Conference, ovvero le due divisioni principali composte da 15 squadre, a loro volta suddivise in tre sotto-divisioni.

Chicago Bulls

Ad esempio, la Eastern Conference ospita team come i Boston Celtics (Atlantic Division), Chicago Bulls (Central Division) e Orlando Magic (Southeast Division), mentre la Western Conference include gli Utah Jazz (Northwest Division), i Los Angeles Lakers (Pacific Division) e i Memphis Grizzlies (Southwest Division).

Come guardare l’NBA 2021/2022 in streaming

Per fortuna, l’NBA è trasmesso regolarmente in streaming anche in Italia, ma purtroppo solo tramite piattaforme a pagamento: infatti, fino al 2023 è Sky a detenere i diritti di trasmissione delle partite NBA nel nostro Paese, tanto da aver predisposto un canale dedicato, Sky Sport NBA. Anche i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 24 dedicano spazio all’NBA, con dirette e approfondimenti. Ecco tutti i modi con cui potrete guardare il torneo di basket NBA 2021/2022 in streaming.

Sky

Per guardare l’NBA in streaming, la vostra prima opzione è Sky Sport + Sky TV. Al momento è attiva la promozione Sky Smart, che potrebbe essere molto allettante per chi vuole godersi anche le serie TV esclusive della piattaforma. Se siete abbonati a Sky, potete usare l’app Sky Go per guardare le partite in streaming.

Sky Smart (Sport, Show, Serie TV) | 30,90€ al mese per 18 mesi, anziché 45€ al mese

Now

Potete optare per il Pass Sport di Now per seguire l’NBA in streaming, ma anche molti altri sport come calcio, motori, tennis e molto altro ancora. Trattandosi della piattaforma di streaming di Sky, avrete accesso all’intero programma dell’NBA 2021/2021.

Now Sport Pass | 14,90€ al mese

NBA League Pass

L’NBA ha la sua piattaforma ufficiale, disponibile anche in Italia. Il Pass è disponibile con formula mensile, annuale o giornaliera e tutti i piani prevedono una prova gratuita di 7 giorni, così da poter testare il servizio prima di impegnarsi economicamente. I pass includono le partite in diretta, commento in italiano, un archivio degli incontri precedenti e molto altro.

Piano annuale League Pass Premium | 199,99€ per la stagione (tutte le partite in HD su due dispositivi contemporaneamente) League Pass | 169,99€ per la stagione (tutte le partite in HD) Team Pass | 89,99€ per la stagione, per una sola squadra a vostra scelta (tutte le partite in HD)

Piano mensile League Pass Premium | 23,99€ al mese (tutte le partite in HD su due dispositivi contemporaneamente) League Pass | 19,99€ al mese (tutte le partite in HD) Team Pass | 9,99€ al mese, per una sola squadra a vostra scelta (tutte le partite in HD)

Pass giornaliero | 4,99€, pagamento unico (accesso 24 su 24 alle partite in diretta e on demand)

Come guardare l’NBA 2021/2022 all’estero

Se vi trovate all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky o Now per seguire il campionato di basket NBA 2021/2022, la soluzione è quella di adottare una VPN. Grazie ai servizi di Virtual Private Network, infatti potrete sbloccare i contenuti geolocalizzati, impostando la vostra connessione come se provenisse dall’Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato.

Abbiamo stilato per voi una top 3 delle migliori piattaforme di VPN oggi sul mercato, per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi.

Se volete approfondire l’argomento, invece, vi invitiamo a leggere i nostri articoli Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.