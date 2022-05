Nonostante non sia ancora stata ufficializzata la data di uscita di The Sandman, serie TV tratta dall’omonimo fumetto di Neil Gaiman, i fan sono in trepidante attesa di saperne di più. Di recente è stato confermato che Tom Ellis non sarà Lucifer e che a vestire i panni del celebre personaggio ci penserà Gwendoline Christie (Game of Thrones).

Tom Ellis non sarà Lucifer in The Sandman

Un casting che ha suscitato le critiche di una porzione di fan a cui Neil Gaiman ha risposto a tono. L’autore del fumetto ha infatti spiegato che, seppur il Lucifer di Ellis sia ispirato a quello di The Sandman, è molto lontano in termini di continuity dall’opera. A sua detta è più facile tornare alla versione dei fumetti con una nuova veste, quella appunto di Gwendoline, e raccontare un qualcosa di diverso.

Gaiman ha inoltre affermato come il fumetto edito da Vertigo e la serie Netflix possano tranquillamente coesistere sullo stesso piano, pur essendo differenti in alcuni aspetti. L’autore si è poi sbilanciato sulla qualità dell’adattamento, definendolo migliore di Game of Thrones.

The Sandman racconta la storia di Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, intento a rimediare agli errori cosmici e umani che ha compiuto durante la sua esistenza. Gaiman ha spiegato che la ricerca dell’attore che interpretasse Morfeo è stata estenuante ma dopo oltre 1000 provini la scelta è ricaduta su Tom.

Nel cast vedremo Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte, la sorella più saggia, simpatica e sensibile del protagonista. Assieme a loro troveremo anche Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Niamh Walsh, Joely Richardson, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt.

The Sandman dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno sulla nota piattaforma di streaming. Nuovi dettagli saranno resi noti in occasione del ritorno della Geeked Week, prevista a giugno.