Nendoroid, Ant-Man: Endgame Ver. DX

Da Good Smile Company arriva l’annuncio di una nuova e piccola action figure tratta dal campione d’incassi della scorsa stagione, Avengers: Endgame. Stiamo parlando della Nendoroid di Ant-Man in versione DX che prosegue senza indugi nella sua serie di minuscoli personaggi tratti dal Cinecomics dopo Thanos, Captain America, Iron Man, Thor.

Probabilmente senza Ant-Man il mondo degli Avengers dopo lo schiocco di Thanos non sarebbe rimasto lo stesso ma per fortuna Scott Lang è riuscito a fare ritorno dal regno quantico offrendo cosi’ la possibilità a Tony di ideare i viaggi nel tempo che hanno permesso di recuperare le gemme dell’infinito dal passato. Ant-Man, il cui vero nome è Scott Lang è il super eroe in grado di minaturizzarsi o ingigantirsi a suo piacimento grazie alla tecnologia e alla tuta ideata dal primo Ant-Man, Hank Pym.

Parlando della figure quello che possiamo notare dalle foto ufficiali, sono i numerosi accessori di cui sarà corredata, la figure stessa sarà completamente articolata e avrà una serie di parti intercambiabili come le mani o una testa alternativa a volto scoperto. Tra gli accessori che andranno ad arricchire la figure ci sono anche le miniature di Ant-Man e Wasp, quest’ultima grazie a dei supporto trasparenti sarà possibile inserirla nel piedistallo e posizionarla in volo al fianco di Scott. Grazie ad un altro accessorio sarà possibile utilizzare la miniatura di Ant-Man e la sua versione più grande per simularne la trasformazione. Non manca l’utilissima basetta che simula il campo di battaglia, grazie a questo prezioso accessorio sarà possibile posizionare Ant-Man in qualsiasi posizione con l’utilizzo del pratico braccetto snodato e la basetta stessa andrà ad unirsi con le altre dei personaggi già annunciati amalgamandosi perfettamente.

Ant-Man DX è disponibile in preordine sul sito di Good Smile Company al prezzo suggerito di 72.90 € con uscita fissata per il mese di Ottobre 2020.