Netflix annuncia l’anime The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened

La nuova serie de The Disastrous Life of Saiki K. arriva su Netflix in contemporanea mondiale con un trailer e le prime informazioni sui nuovi personaggi.

Con un trailer ed alcune immagini promozionali, Netflix ha annunciato The Disastrous Life of Saiki K: Reawakened (Saiki Kusuo no Psi Nan Psi Shidō-Hen), la nuova serie anime basata sul manga omonimo scritto e disegnato da Shūichi Asō.

Nella nuova serie animata tornerà il cast originale della serie: Hiroshi Kamiya (Kusuo Saiki), Daisuke Ono (Riki Nendō), Nobunaga Shimazaki (Shun Kaidō), Satoshi Hino (Kineshi Hairo), Natsuki Hanae (Reita Toritsuka) e Ai Kayano (Kokomi Teruhashi). Annunciate anche due new entry, Kousuke Toriumi si unisce al cast nel ruolo di Takumi Iguchi, un professore di prim’ordine piuttosto lascivo, e Nao Tōyama interpreta Hii Suzumiya, una ragazza la cui maledetta sfortuna viene scambiata per mera goffaggine.

Nello staff torneranno anche Masayuki Onji come character designer e Psychic Lover alla composizione della colonna sonora. Shogakukan-Shueisha Production e PK Gakuen R interverranno come produttori esecutivi. Come precedentemente annunciato, alla regia tornerà anche Hiroaki Sakurai di EGG FIRM e J.C. Staff.

Il manga originale è stato serializzato settimanalmente sul magazine giapponese Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 2012 al 2018, ed è incentrato su un ragazzo delle superiori chiamato Kusuo Saiki dotato di incredibili poteri soprannaturali che causano eventi sfortunati nella sua vita quotidiana. De The Disastrous Life of Saiki K. esistono già una serie animata in due stagioni ed uno special “conclusivo” di 55 minuti disponibili su Netflix. Il manga ha anche ispirato un film live action giapponese ed un videogame per smartphone. Un mese dopo la conclusione del manga, Asō ha sviluppato sempre sulla stessa rivista uno yonkoma, un gag manga le cui storie si articolano in quattro pannelli.

I sei episodi di The Disastrous Life of Saiki K: Reawakened saranno disponibili su Netflix lunedì 30 dicembre.