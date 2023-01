Vi siete abbonati a Netflix, ma per una serie di motivi non volete più rinnovare l’abbonamento? Non abbiate timore, come tutti i principali servizi di streaming anche Netflix permette di disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo. Non serve dare alcuna comunicazione preventiva o contattare l’assistenza, poiché la procedura è molto semplice, rapida e immediata e in questo articolo vi spieghiamo proprio come fare.

Netflix: ecco come disattivare l’abbonamento

Costi e precisazioni su abbonamento e cambio di piano

Prima di proseguire, è giusto avvisarvi che Netflix, offre vari piani per soddisfare le diverse esigenze dei clienti che possono essere cambiati in qualsiasi momento Il tipo di piano determina su quanti dispositivi è possibile guardare Netflix contemporaneamente e la qualità massima dello streaming. Con ogni piano, comunque, potete guardare film e serie TV e divertirvi con giochi per dispositivi mobili senza limiti. Purtroppo, inoltre, non sono più presenti i 30 giorni di prova gratuita!

Base con pubblicità Standard Premium Costo mensile € 5,49 12,99 € 17,99 € Numero di schermi su cui si può guardare Netflix contemporaneamente 1 2 4 Numero di cellulari e tablet su cui è possibile scaricare contenuti 1 2 4 Film, serie TV e giochi per dispositivi mobili senza limiti ✓ ✓ ✓ Visione su laptop, TV, cellulare o tablet ✓ ✓ ✓ HD disponibile ✓ ✓ Ultra HD disponibile ✓

Per quanto riguarda la qualità dello streaming, questa cambia, appunto, in base all’abbonamento scelto e alla qualità generale della propria connessione: