The Cuphead Show! Netflix produrrà la serie animata dedicata a Cuphead

In arrivo su Netflix The Cuphead Show! la serie animata dedicata al videogioco di culto Cuphead di Studio MDHR. La serie animata sarà sviluppata da Netflix Animation e King Features.

Cuphead è un videogioco sparatutto a scorrimento del 2017, ideato da Chad e Jared Moldenhauer in cui Cuphead e Mugman, i due protagonisti, in seguito ad un patto siglato con il diavolo dovranno andare in giro per le Isole Calamaio per prendere i contratti di tutti gli abitanti che hanno perso l’anima. Purtroppo i due malcapitati avranno solo un giorno per svolgere questo compito, altrimenti le loro anime andranno perdute per sempre.

Il gioco ha collezionato una serie di premi e riconoscimenti (tra cui Best Xbox One Game e Best Art Direction agli IGN’s Best of 2017 Awards e Outstanding Achievement, Character Animation – Video Game degli Annie Awards 2018) e ha da subito catturato l’attenzione di quei gamer più esigenti, alla ricerca di giochi complessi e sfidanti, ma è grazie alla sua estetica vintage, se il gioco è stato in grado di farsi notare anche da un’utenza più ampia e mainstream. L’estetica di Cuphead si rifà ai cartoon anni ‘30, in particolare a quelli dello Studio Fleischer, ed è arricchito da una colonna sonora originale jazz e ragtime molto accattivante.

La serie animata The Cuphead Show! manterrà il design 2d retrò e svilupperà i personaggi e l’ambientazione del videogioco. Si tratterà di una serie divertente, dalle atmosfere a volte surreali, che seguirà le disavventure dell’impulsivo Cuphead e di suo fratello Mugman impegnati in folli imprese e con gli abitanti delle Isole Calamaio.

The Cuphead Show! sarà prodotta da Netflix Animation, che non ha fornito ancora una data di messa in onda, e vedrà nel ruolo di produttore esecutivo Dave Wasson, già autore di molti dei nuovi cortometraggi di Topolino dal 2013 in poi, CJ Kettler e i creatori di Cuphead Chad e Jared Moldenhauer.