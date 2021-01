Netflix – tutti i film del 2021 in un incredibile trailer

Poche ore fa Netflix ha diffuso un trailer che anticipa quello che vedremo sulla piattaforma streaming per quanto riguarda le produzioni originali e nello specifico i film. Il trailer, anticipato da un divertente teaser, mostra inoltre le prime sequenze di alcune produzioni molto attese come Red Notice e Army of the Dead.

Netflix – i piani per il 2021

Intervistato da Deadline, Scott Stuber, capo della divisione Netflix Original Films, ha confermato gli ambiziosi piani per il 2021: presentare ogni settimana per un anno un film nuovo. Si tratterebbe quindi di 52 produzioni originali, un obbiettivo che la piattaforma streaming sembra essere fiduciosa di poter raggiungere avendo in serbo numerosi progetti ancora in fase di sviluppo come Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie e The Woman in the Window. Confermato inoltre il potenziamento del comparto young adult non solo con All The Boys e Kissing Booth ma anche con la trilogia di Fear Street, un esperimento in quanto i film verranno pubblicati a distanza di pochi l’uno dall’altro.

Stuber dice che le aspettative per tutte le pellicole sono alte, talmente alte da aspettarsi un forte riscontro di critica e pubblico.

Nel 2020, Netflix ha riservato un budget di circa 17.3 miliardi di dollari per le produzioni originali, la crescita di questo budget è stimata intorno ai 26 miliardi di dollari per il 2028.

Netflix – i film del 2021

Ad aprire il video è il trio composto da Gal Gadot, Ryan Johnson e Ryan Reynolds che sarà protagonista dell’action comedy Red Notice; fra gli altri volti noti: Regina King e Idris Elba protagonisti del western The Harder They Fall, Lin-Manuel Miranda regista del musical Tick, Tick… Boom! che avrà come protagonista l’ex Spider-man Andrew Garfield.

In alcune sequenze invece intravediamo Don’t Look Up la commedia a sfondo politico di Adam McKay con un cast stellare composto fra gli altri da Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Jonah Hill, Matthew Perry e Chris Evans; e anche il già citato Army of the Dead di Zack Snyder che vedrà un gruppo di rapinatori capeggiati da Dave Bautista assaltare una banca durante una apocalisse zombie.

Non ci resta ora che attendere le date di uscite di tutti questi film!