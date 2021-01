Netflix: tante star nell’ultimo filmato promozionale

Netflix ha diffuso un nuovo filmato promozionale, nel quale diverse star del panorama cinematografico mondiale scrivono in una chat di gruppo alludendo a diversi trailer e annunci in arrivo.

Condividendo il video su Twitter, Netflix chiede:”Perché le persone più famose al mondo sono in una chat di gruppo?“. Il colosso di streaming conferma quindi di avere “molte grandi novità” che intende condividere col mondo oggi, 12 gennaio 2021. I personaggi famosi in questione includono Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Lin Manuel Miranda e molti altri.

Il filmato inizia con Hemsworth, che invia un messaggio a Johnson e Miranda, che fa notare che attualmente sta dirigendo e girando, un riferimento al suo prossimo musical in uscita proprio su Netflix intitolato Tick, Tick Boom. Hemsworth ha recitato nel thriller d’azione Tyler Rake (titolo originale Extraction), che ha ricevuto un sequel dopo essere diventato il film più visto sul servizio di streaming. Johnson è il protagonista del thriller d’azione di prossima uscita Red Notice, che include nel cast anche Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Altri attori che compaiono nel video sono Idris Elba, Lana Condor e Octavia Spencer. Ma anche Jonathan Majors (Lovecraft Country) e Regina King (Watchmen) fanno una breve apparizione, oltre a Amy Adams e Alexis Bledel, che risolve un cubo di Rubik in 2 minuti e 30 secondi. Alla fine, Johnson conclude il video rinominando il gruppo in “Netflix Film Fam 2021”, con l’approvazione di tutti gli altri.

Why are the most famous people in the world on a group text? Because we have LOTS of big news to share with you tomorrow… pic.twitter.com/NDkqjO4iKu

— NetflixFilm (@NetflixFilm) January 11, 2021