Newton Compton Editori: tutto il catalogo di Ebook a 0,99€

Aderendo alle varie iniziative che molte aziende stanno attivando in questi giorni di quarantena anche Newton Compton Editori ha deciso di creare una promozione dedicata a chi è costretto in casa e cerca idee per passare il tempo mettendo l’intero catalogo ebook al prezzo di € 0.99 per tutto il weekend, ovvero per le giornate del 14 e 15 Marzo. Il catalogo di Newton Compton vanta centinaia di titoli che spaziano dai romanzi di narrativa passando dai saggi di politica sino ai libri di cucina. Una selezione di prodotti nella quale sicuramente sarà possibile trovare qualche autore ed Ebook adatto ai propri gusti ed esigenze.

Fra gli autori trattati nel vasto catalogo troviamo numerose opere di H.P. Lovecraft, una sezione dedicata interamente a trattati e scritti di Sigmud Freud ed i romanzi a tema “vampiro” di Lisa Jane Smith. Prodotti che spaziano davvero in tutto lo scibile del mondo del libri e fra i quali sicuramente sarà presente almeno un titolo da poter leggere sul proprio Ebook reader in questi giorni di chiusura forzata in casa.

Per avere una idea dei temi possibili riportiamo la lista delle collane (libri ed Ebook) ad oggi disponibili sul sito di Newton Compton Editori

Per accedere alla iniziativa sarà sufficiente andare sul sito web dell’editore ed inserire nel carrello i libri che interessano, ogni Ebook risulta prezzato a 0,99€