Nia Nal, conosciuta anche con il nome in codice Dreamer, la supereroina della serie televisiva dell’Arrowverse Supergirl, interpretata da Nicole Maines, sta per sbarcare ufficialmente nei fumetti DC in una nuovissima e intrigante storia co-scritta proprio Nicole Maines. Ma vediamo più nel dettaglio!

Nia Nal, Dreamer della serie TV Supergirl, debutta ufficialmente nei fumetti DC

Nia Nal diventerà un personaggio ufficiale DCU in Superman: Son of Kal-El # 13 (preordinate Superman: Son of Kal-El – The Truth su Amazon) scritto da Tom Taylor insieme all’attrice Nicole Maines.

In precedenza Dreamer è apparsa in un fumetto nell’antologia DC Pride di giugno 2021 in una storia scritta da Maines. A quel tempo, la DC descrisse quella storia come “l’entusiasmante introduzione del nuovo eroe Dreamer nella DCU”.

In Superman: Son of Kal-El # 13 con ogni supereroe sulla Terra minacciato dalle macchinazioni del presidente Henry Bendix, Dreamer deve avvertire Superman prima che sia troppo tardi, ma le sue premonizioni potrebbero diventare un incubo per Jon. Maines in particolare descrive Jon Kent e Nia Nal come due personaggi che hanno molto in comune, sia come supereroi con il peso del mondo sulle spalle, sia come giovani con scarpe incredibilmente grandi da riempire.

Superman: Son Of Kal-El #13 sarà in vendita il 12 luglio con una copertina principale disegnata da Travis Moore e due variant di AL Kaplan e Clayton Henry:

Taylor nell’annuncio della DC ha dichiarato:

“Sono così entusiasta di lavorare con Nicole Maines per portare Dreamer dallo schermo alle pagine di Superman: Son of Kal-El e all’universo DC Comics. Voglio ringraziare tutte le persone alla DC che hanno sostenuto Dreamer e che riconoscono l’importanza di questo potente supereroe trans in questo momento”.

Nicole Maines ha aggiunto: