Nico Robin: dettagli sul suo light novel

Attraverso l’account twitter ufficiale di One Piece Magazine sono stati rivelati i dettagli del light novel che avrà come protagonista Nico Robin e che uscirà il prossimo 24 aprile in allegato a One Piece Magazine 9, la rivista di approfondimento e curiosità sull’opera scritta e disegnata da Eiichiro Oda.

Il light novel è scritto da Jun Esaka ed è intitolato, letteralmente, “Decodificare l’uovo degli archeologi” e narrerà i due anni trascorsi da Nico Robin come archeologa nell’Armata Rivoluzionaria.

Questa è la pagina a colori che apre il light novel realizzata da suwasayaka:

Questo light novel è il secondo della serie pensata dallo stesso Eiichiro Oda e intitolata “ONE PIECE novel HEROINES” che ha come protagoniste i personaggi femminili della serie. Il primo light novel ha avuto come protagonista Nami ed era uscito in concomitanza con One Piece Magazine 8.

In One Piece Magazine 9 inoltre sarà allegato un nuovo poster poster WANTED aggiornato di Tony Tony Chopper e un’intervista inedita ai character design di One Piece condatta, a Kohei Horikoshi, l’autore di My Hero Academia, e a Demizu Posuka, l’artista di The Promised Neverland.

Pochi giorni fa Edizioni Star Comics ha annunciato la pubblicazione del romanzo One Piece Novel A in Italia, cliccate QUI per i dettagli.

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 93 dei 96 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 927° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.