Nico Robin Wanokuni Style – One piece Glitter & Glamours: Recensione

In questa doppia recensione andremo ad analizzare Nico Robin, tratte dalla serie animata One Piece, prodotte da Banpresto per Bandai Spirits. Le statue fanno parte di una doppia uscita chiamata “Glitters & Glamours” che le suddivide in set A e set B (vendute separatamente) dove l’unico elemento che le differenzia è la colorazione del vestito, del fiocco e della grafica della confezione.

Il personaggio

Nico Robin la vediamo comparire per la prima volta durante la saga di Alabasta. Inizialmente il suo nome in codice era Miss All Sunday e vicepresidente della Baroque Works. Già all’età di otto anni aveva una taglia sulla testa e questa pessima fama l’ha accompagnata finchè non è entrata nell’organizzazione di Crocodile. E’ una valente archeologa, micidiale dei combattimenti, grazie ai poteri del frutto Fior Fior.Durante l’ultima battaglia di Alabasta passa dalla parte di Monkey D. Luffy. Voleva morire ma cambia idea, impressionata dalle azioni del pirata e della sua ciurma. Dopo un iniziale tentennamento decide di unirsi al gruppo.

La confezione

La confezione di Nico Robin è realizzata in cartoncino robusto, decorato su tutti i lati con la figure colta da varie angolazioni, con grafica molto semplice e minimale.

Il colore predominante della confezione è il grigio, nel frontespizio osserviamo un’immagine della figure a mezzo busto con le varie grafiche e loghi.

Al suo interno la statua è composta da due pezzi (testa e corpo) più il piedistallo e il tutto è protetto da plastiche e ulteriori pezzi di cartone per preservarne l’integrità.

Nico Robin Wanokuni Style

La statica è una raffigurazione in PVC del personaggio di Nico Robin e appartiene a una linea che tratta solamente i personaggi femminili tratte da diverse serie animate tra cui One Piece, Dragon Ball, Sailor Moon e molte altre.

Presentando lo stesso articolo (con la variante della colorazione dei vestiti) in quest’analisi parlerò della statua come al singolare. Dentro il packaging troviamo delle protezioni sagomate in cartoncino e la figure divisa in due parti da assemblare protetta da alcuni sacchettini di plastica.

Prima di tutto partiamo dallo sculpt del prodotto apprezzando lo sforzo fatto dagli scultori sui dettagli del viso, perfettamente somigliante alla relativa versione animata. I vestiti sono ispirati agli abiti tipici dei samurai e in questo il team creativo ha saputo valorizzarne al meglio le caratteristiche andando a far emergere visivamente le decorazioni floreali.

Per quanto riguarda il painting dobbiamo dirvi che i colori sono piuttosto piatti, opachi e non hanno particolari sfumature che ne possano evidenziare gli elementi ma tuttavia non presentano errori.

Conclusioni

Nonostante la posa semplice, la figure è dotata di ottime dimensioni (25 cm circa) e d’incredibili dettagli. Queste pose semplici e non dinamiche, hanno il vantaggio di occupare meno spazio nelle vostre collezioni personali, permettendo così di collezionare più figure senza dover sacrificarne la visibilità, come spesso accade.

Anche se personalmente preferiamo i protagonisti con indosso i loro vestiti “originali” piuttosto che queste versioni un po’ succinte, apprezziamo lo sforzo dell’azienda Giapponese di proporre un prodotto diverso da quello standard a un costo comunque accessibile e caratterizzato da una qualità costruttiva indubbiamente ottima.