Nike X Stranger Things una collezione di sneakers direttamente dal 1985

La Stranger Things mania colpisce ancora. Questa volta a rendere omaggio alla serie tv Netflix del momento è Nike con la linea di sneakers e abbigliamento sportivo Nike X Stranger Things, in arrivo direttamente dal 1985. La narrativa ideata da Nike attorno alla sua linea tributo è costruita attorno ad una misteriosa sparizione, avvenuta nel 1985, […]

La Stranger Things mania colpisce ancora. Questa volta a rendere omaggio alla serie tv Netflix del momento è Nike con la linea di sneakers e abbigliamento sportivo Nike X Stranger Things, in arrivo direttamente dal 1985.

La narrativa ideata da Nike attorno alla sua linea tributo è costruita attorno ad una misteriosa sparizione, avvenuta nel 1985, di alcuni camion. Questi mezzi partirono dall’Oregon, dove risiede il quartier generale dell’azienda, con l’obiettivo di consegnare l’ultima collezione realizzata da Nike nei vari punti vendita degli Stati Uniti. Lungo il percorso qualcosa di sinistro coinvolse i mezzi di trasporto: questi non riuscirono mai raggiungere la propria destinazione.

Tutti i camion furono visti per l’ultima volta mentre attraversavano la cittadina di Hawkins, dopodiché qualcosa o qualcuno fece perdere le loro tracce. Convinta del coinvolgimento di un elemento sovrannaturale, Nike decise di non fare mai parola dell’accaduto per evitare di attirare ulteriormente l’attenzione di questa forza oscura.

A distanza di 34 anni dall’accaduto è stato possibile rintracciare i carichi scomparsi e riportare alla luce la collezione perduta.

All’interno dei veicoli sono stati rinvenuti modelli iconici Nike come Cortez, Blazer e Air Tailwind ’79.

Insieme alle sneakers sono stati ritrovati alcuni capi di abbigliamento sportivo dedicati alla cittadina dello stato dell’Indiana.

I tre modelli di sneaker rappresentano tre scarpe sportive classiche di Nike, lanciate gli anni ‘70 esplosero in popolarità negli anni ‘80.

Il modello Tailwind fu il primo ad introdurre un cuscinetto d’aria all’interno della sua suola, mentre Cortez era una scarpa da corsa apprezzata per la sua comodità e resistenza.

Questa edizione speciale celebrerà lo stile anni ‘80 e lo show Netflix, permettendo ai molti appassionati di indossare scarpe che hanno fatto la storia di Nike. Le sneaker saranno vendute in una scatola speciale che farà mostra del logo di Stranger Things riprendendo le caratteristiche del packaging del 1985. All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare anche un blister con tre spille da collezione.

La collezione Nike X Stranger Things verrà messa in commercio a partire dal 12 luglio 2019.