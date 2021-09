NOW Pass Sport: offerta esclusiva per pochi giorni!

Oggi Sky ha deciso di comunicare una notizia che farà felici molti appassionati di sport: l’offerta Sport di NOW con il Pass Sport passa a solo 5,99 euro per il primo mese anziché 14,99 euro ed è attivabile fino al 30/09/2021. Dal 2° mese il Pass Sport si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino in vigore pari a 14,99 euro al mese. Potrà essere disattivato quando si vuole, almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW.

Pass Sport NOW: cosa comprende?

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la UEFA Champions League 2021/2024 con 121 partite su 137 a stagione, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021/2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol. La Serie A TIM 2021/2024 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021/2024, il calcio europeo con una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021/2025 e di Ligue 1 per le stagioni 2021-2024.

I motori con tutti i Gran Premi di Formula 1 fino alla fine della stagione 2022, tutta la MotoGP fino alla fine della stagione 2025. Il Tennis internazionale inclusi Wimbledon fino al 2022, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250 a stagione fino al 2023.

Lo spettacolo della NBA con una selezione di partite della Regular Season e dei Playoff, oltre alle Finals e all’All Star Weekend fino alla stagione 2022/2023, il basket europeo con una selezione di partite della Turkish Airlines EuroLeague e della 7DAYS EuroCup fino alla stagione 2023/2024, i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 e molto altro. Le partite del campionato di Serie C per la stagione 2021/2022 non sono disponibili su NOW.

E il ricco catalogo on demand con gli highlights degli eventi, le rubriche sportive più amate come History Remix, le interviste ai campioni dello sport come I Signori del Tennis, i documentari di Federico Buffa come Buffa Racconta Pelè, il docu-film Mi chiamo Francesco Totti e tanto altro. Lo Sport di NOW è disponibile su PC, Smartphone, Tablet e in Super HD sulla tua TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, Vodafone TV o una game console Xbox e Playstation.

