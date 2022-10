Dopo ben sette anni dall’inizio della loro relazione James Gunn e Jennifer Holland hanno deciso di convolare a nozze. Un sereno matrimonio tra colleghi dal momento che l’attrice veste i panni di Emilia Harcourt in Peacemaker, serie per HBO Max scritta e diretta proprio da Gunn. I due avevano iniziato a collaborare assieme nel 2019 con il film Brightburn e successivamente con The Suicide Squad, uscito nel 2021.

Gunn e Holland si sono sposati nel weekend e hanno condiviso sui social le foto della loro cerimonia, svelando come Funko abbia realizzato appositamente dei pupazzetti customizzati per le nozze. “Questo weekend ho avuto la fortuna di sposare la mia migliore amica e l’amore della mia vita” ha dichiarato Gunn su Twitter. I due torneranno a collaborare con la seconda stagione di Peacemaker, già confermata da HBO Max: la prima si è rivelata un grande successo per la piattaforma di streaming e il regista ha già anticipato numerosi altri cameo dal DCEU.

Peacemaker, interpretato da John Cena, è l’alter ego di Christopher Smith, un uomo che crede alla pace ad ogni costo e a cui importa quante persone dovrà uccidere pur di ottenere questo risultato. Il personaggio fu creato nel 1966 da Joe Gill e Pat Boyette per Charlton Comics, per poi entrare nell’universo DC dopo l’acquisizione della casa editrice da parte di DC Comics.

This weekend I was lucky enough to marry my best friend & the love of my life, @jennlholland. ❤️ pic.twitter.com/eZlj4JcYQn — James Gunn (@JamesGunn) September 30, 2022

Oltre a Peacemaker, James Gunn è al lavoro su altri progetti della DC per HBO Max, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Dopo l’uscita di Guardiani della Galassia Vol.3, fissata al 2023, il regista si dedicherà esclusivamente al panorama televisivo. Nel frattempo siamo in attesa di capire se e quando Peacemaker uscirà anche in Italia (non essendo disponibile HBO Max). La prima stagione dello show, composta da 8 episodi, è stata ambientata dopo gli episodi di The Suicide Squad, fungendo al tempo stesso da sequel e spinoff del film uscito nel 2021.