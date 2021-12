Annunciato nuovo adattamento anime per Rurouni Kenshin

Gli annunci del Jump Festa 2022 continuano. Sembra proprio che il manga Rurouni Kenshin, noto in Italia con il nome Kenshin – Samurai vagabondo di Nobuhiro Watsuki godrà di una nuova trasposizione animata a cura di LIDEN FILMS.

Per ora non sappiamo nessun altra informazione riguardo al nuovo adattamento. Aniplex ha iniziato però a trasmettere un teaser che potete guardare qui sotto:

Rurouni Kenshin di Nobuhiro Watsuki è stato serializzato dal 2 settembre 1994 al 4 novembre 1999 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e in seguito i singoli capitoli sono stati raccolti in 28 volumi tankōbon. L’edizione italiana è stata pubblicata da Star Comics nella collana Kappa Extra dal 1º aprile 2001 al 10 luglio 2003. La casa editrice ha annunciato al Lucca Comics & Games 2021 che l’opera godrà di una perfect edition e se volete potete già preordinarla da Amazon:

Diciannovesimo secolo: l’era Meiji apre un capitolo totalmente nuovo nella storia del Giappone, un’epoca che rigetta le violenze e i disordini e che si propone di traghettare il Giappone verso un futuro radioso di pace e civiltà. Dall’ombra del leggendario assassino Battosai, attivo durante gli anni del tramonto dello shogunato Tokugawa, emerge una figura errante enigmatica e incredibilmente moderna: Kenshin, spadaccino che, in nome del giuramento di non uccidere più nessuno, viaggia portando con sé una katana a lama invertita, priva di taglio. Attraverso le sue avventura e la sua scoperta di valori e sentimenti nuovi come amicizia, amore e calore umano, assisteremo al cambiamento repentino di un paese e di un popolo che si dirigono improvvisamente e a ritmo spedito verso la modernità.

Lungamente attesa e invocata tanto dai fan della vecchia ora quanto dalle nuove generazioni di lettori, arriva finalmente in Italia la perfect edition di un’opera che ha fatto la storia del manga per ragazzi.