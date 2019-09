Nuovo Funko Pop! di Batman, il più grande di sempre

Funko in occasione dell'80° anniversario di Batman, ha aggiunto una nuova splendida figura alla sua collezione, si tratta della più grande mai realizzata.

Nell’anno in cui Batman compie ben 80 anni, sono molte le aziende che realizzano prodotti per celebrare il compleanno di uno dei più grandi personaggi che hanno animato le storie dei fumetti dalla DC Comics, film e serie televisive. Una di queste è l’azienda di giocattoli Funko che, in occasione dell’80° anniversario dell’uomo pipistrello, ha aggiunto un nuovo POP! alla sua collezione.

Si tratta di una novità assoluta per gli appassionati di questi simpatici personaggi da collezionare, infatti con il nuovo Funko Pop! dedicato a Batman assistiamo per la prima volta all’arrivo di una figura di ben 19 pollici di altezza, la più grande di sempre, tenendo conto che l”altezza standard dei Funko Pop! si aggira intorno ai 6 pollici con alcune figure che arrivano a 10 pollici.

Se siete appassionati di questi prodotti e amate collezionare i Funko Pop! dei vostri personaggi preferiti l’acquisto di questa edizione speciale dedicata a Batman è sicuramente doveroso. La figure è disponibile già in pre-ordine al prezzo di $ 99,99 con spedizione gratuita e nonostante il costo decisamente sopra la media per questa tipologia di prodotto le vendite lo hanno già spinto in cima alla lista dei bestseller di Funko.

Le sorprese non finiscono qui, infatti in occasione dell’80° anniversario di Batman, Funko e Entertainment Earth hanno recentemente lanciato un ulteriore Pop! esclusivo che riguarda Jokerized Batman. Anche in questo caso è possibile prenotare il relativo Funko Pop! anche se la spedizione è prevista per il mese di gennaio.