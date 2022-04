Vi avevamo annunciato che Netflix avrebbe mandato in onda in tutto il mondo il film anime Drifting Home (Ame o Tsugeru Hyōryū Danchi) prodotto dallo Studio Colorido (Miyo – Un amore felino, Penguin Highway). Ora, lo Studio ha pubblicato un nuovo trailer che rivela in anteprima la canzone inserto Natsugare (Summer Slump) eseguita dalla band Zutto Mayonaka de Iinoni (Zutomayo), la quale eseguirà anche l’opening del film. Questa è la prima volta in assoluto che la band canta una canzone per un anime.

Tutte le informazioni e il nuovo trailer di Drifting Home

Mentre Drifting Home verrà proiettato nelle sale cinematografiche giapponesi, noi potremo vederlo nel corso del 2022 (non è ancora stata annunciata una data ufficiale) in streaming su Netflix. Questo sarà terzo film creato dallo Studio Colorido.

Lo staff vede Hiroyasu Ishida (Penguin Highway, Fumiko’s Confession) dirigere l’anime e occuparsi della sceneggiatura insieme a Hayashi Mori (Cells at Work! Code Black, recuperate il manga principale su Amazon, Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File) e Minaka Sakamoto (Babylon). Akihiro Nagae (Fastening Days) sta disegnando i personaggi mentre Fumi Katō (diretto dell’animazione di Penguin Highway) è l’assistente character designer. Umitarō Abe (Penguin Highway) sta componendo la musica e Twin Engine si occupa della pianificazione.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Eccovi una sinossi dell’anime: