In occasione del panel al Jump Festa ’23 dedicato a Black Clover ha rivelato un nuovo trailer e personaggi inediti per il film animato di Black Clover, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Yuki Tabata.

Nuovo trailer e personaggi del film di Black Clover al Jump Festa ’23

Il film animato, indipendente alla narrazione ufficiale del manga, prende il titolo di Black Clover: Sword of the Wizard King ( Black Clover : Mahо Mikado no Ken ) e sarà disponibile nei cinema giapponesi e in contemporanea in tutto il mondo attraverso la piattaforma streaming citata il 31 marzo 2023.

Come anticipato in apertura, l’evento ha svelato anche due nuovi personaggi inediti mai apparsi nel manga: Princia (interpretata da Miyuki Sawashiro) e Edward (Houchu Ohtsuka). Si tratta di due ex stregoni che hanno ricoperto il ruolo di Imperatore Magico. Eccoli di seguito, rispettivamente:

Princia, nuovo personaggio del film di Black Clover.

Il film animato viaggerà parallelamente rispetto al manga e non adatterà un particolare arco narrativo scritto e disegnato da Yuki Tabata, il creatore originale del manga. Sebbene l’autore ricopra il ruolo di supervisore capo e designer dei personaggi originali e si tratti del sequel della serie anime andata in onda da ottobre 2017 a marzo 2021, il film in ogni caso narrerà una storia completamente originale dedicata solo al progetto anime.

La storia sarà focalizzata su una nuova battaglia di Asta, ma soprattutto sulla figura di Imperatore Magico, in particolare sul passato di Julius mai rivelato nel manga. Fra i personaggi originali emersi sino ad ora, ad opera del maestro Tabata, spicca il precedente tanto amato Imperatore Magico di Regno di Clover, Konrad Leto, che ritornerà con intenti ignoti. Ecco come appare:

In merito allo staff, Ayataka Tanemura (Black Clover) dirige il progetto presso lo studio di animazione Pierrot, Itsuko Takade è il character designer e Minako Seki compone le musiche. Il resto dello staff dell’anime riprenderà le rispettive mansioni in produzione.

Ecco di seguito il trailer diffuso da Netflix il quale, in più, rivela la theme song esegui da Treasure, “Here I Stand”:

In merito al manga, invece, la serie è tornata alla serializzazione a luglio 2022 dopo una pausa che ha permesso all’autore di preparare materiale per l’arco narrativo finale ora in corso.

Black Clover: il manga e l’anime

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015. In Italia è pubblicato da Planet Manga che pubblica anche Black Clover Quartet Knights, manga spin-off tratto dall’omonimo videogioco uscito per PlayStation 4 (recuperatelo su Amazon) portato a compimento.

Per quanto riguarda l’anime è stato trasmesso in simulcast con il Giappone su Crunchyroll ed è stato sviluppato da Studio Pierrot. Nello staff figurano: Tatsuya Yoshihara (Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!) alla regia; Kazuyuki Fudeyasu (Is the order a rabbit?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night) alle sceneggiature; Itsuko Takeda (Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) e Kumiko Tokunaga (Kingdom) al character designer; Minako Seki (The Silver Guardian, Kingdom) alla colonna sonora. La serie anime andata in onda da ottobre 2017 a marzo 2021 e seguirà un film animato in uscita il 31 marzo 2023.

