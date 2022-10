Vi avevamo annunciato che il gioco di ruolo d’azione NieR:Automata di Square Enix e Platinum Games sarebbe stato trasposto in un anime televisivo. Poche informazione erano state rilasciate al riguardo, almeno fino ad ora. L’anime si chiama NieR:Automata Ver 1.1a e il sito web ufficiale ha pubblicato sia un nuovo video promozionale, che rivela il nome di altri membri del cast e il periodo d’uscita, sia la key visual!

Tutte le nuove informazioni sull’anime NieR:Automata

L’anime NieR:Automata Ver 1.1a uscirà a gennaio del 2023, quindi non dovremo attendere molto per vedere i primi episodi. Il cast vede Yui Ishikawa come 2B, Natsuki Hanae come 9S, Hiroki Yasumoto è Pod 042 e Kaoru Akiyama è Pod 153. I nuovi membri del cast appena annunci sono: Chiaki Kanou nel ruolo di Commander, Keiko Isobe come Operator 60 e Meari Hatsumi come Operator 210.

Qui sotto la key visual:

Per quanto riguarda la staff Ryouji Masuyama (Blend S, Hello WeGo!) dirige l’anime presso A-1 Pictures, ed è anche responsabile della composizione della serie insieme a Yokō Tarō. Jun Nakai disegna i personaggi e funge da direttore principale dell’animazione. MONACA compone le musiche.

Eccovi infine il nuovo video promozionale:

A proposito del gioco

NieR: Automata è un gioco di ruolo d’azione originariamente pubblicato nel 2017 da PlatinumGames (sviluppatore) e Square Enix (editore) e creato dall’ormai defunto sviluppatore di giochi giapponese Cavia (Drakengard, Resident Evil: The Darkside Chronicles). Square Enix ha rilasciato versioni del gioco per due diverse console: NieR Gestalt per Xbox 360 e NieR Replicant per PlayStation 3. NieR Replicant presentava un diverso character design per la protagonista e piccole differenze nella trama. Dopo la morte di Cavia il gioco è stato assorbito da AQ Interactive Inc, nel luglio 2010.

Un’edizione rimasterizzata di NieR Replicant è stata lanciata per PS4, Xbox One e PC via Steam il 22 aprile 2021 in Giappone e il 23 aprile fuori dal Giappone mentre il sequel è uscito per PS4 in Giappone il 23 febbraio 2017, seguito da Nord America ed Europa nel marzo 2017. Square Enix ha anche rilasciato il gioco su PC tramite Steam nel marzo 2017 e su Xbox One nel giugno 2018.