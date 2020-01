Obi-Wan Kenobi: la produzione della serie è stata sospesa

La notizia è giunta nelle ore scorse: a quanto pare, la produzione della serie TV che sarebbe dovuta andare in onda sulla piattaforma streaming Disney+ , dedicata a Obi-Wan Kenobi, è stata ufficialmente sospesa. La decisione è stata presa da Lucasfilm e, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che l’intero team che era a lavoro per la lo sviluppo dello show, e che vede Ewan McGregor nei panni di protagonista, sia stato momentaneamente sciolto. Ancora non è ben chiaro il motivo che ha spinto Lucasfilm ha prendere questa inaspettata decisione.

Però secondo alcune fonti, pare che tutto sia da ricondurre ad un malcontento da parte del presidente dello stesso Lucasfilm. Infatti sembrerebbe che Kathleen Kennedy non abbia accettato con entusiasmo le sceneggiature scritte sin ora, dunque si presuppone che queste dovranno essere riviste. Motivo per il quale lo sceneggiatore Hossein Amini potrebbe essere addirittura “rimpiazzato”, mentre Deborah Chow – nonché regista – molto probabilmente resterà al suo posto. Dunque, si tratta di un bel guaio che potrebbe far slittare il debutto dell’attesa serie TV sulla piattaforma streaming se non verranno trovati i “pezzi mancanti” per completare il team. Infatti, vista la delicata situazione, non è chiaro quando ritornerà in produzione lo show.

Certo è che Lucasfilm vorrebbe, senza ombra di dubbia, riunire nuovamente la crew entro la fine dell’estate in modo tale da riprendere il lavoro nel più brave tempo possibile. Inoltre, dovrebbe essere ridotto anche il numero di episodi che andrà a comporre la serie: non saranno più 6 bensì solo 4. Ovviamente per scoprire come si evolverà la situazione non ci resta che attendere nuove informazioni. In ogni caso, cosa ne pensate di questa momentanea sospensione della serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.