La preparazione di Hayden Christensen per Obi-Wan Kenobi, la nuova serie live action di Star Wars, è stata una vera sfida per l’attore, che nella serie diretta da Deboah Chow in uscita il prossimo 27 maggio, indosserà nuovamente l’armatura di Darth Vader. Christensen era stato il volto di Anakin Skywalker in due capitoli della Trilogia Prequel, L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith, interpretando brevemente anche Darth Vader nelle scene finali del capitolo finale della Trilogia Prequel. Il suo ritorno nei panni del Signore Oscuro die Sith in Obi-Wan Kenobi ha imposto a Hayden Christensen una preparazione impegnativa, come ha raccontato lo stesso attore a Total Film.

L’intensa preparazione di Hayden Christensen per interpretare Darth Vader in Obi-Wan Kenobi

Ambientato dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, Obi-Wan Kenobi racconta l’esistenza del cavaliere Jedi interpretato nuovamente da Ewan McGregor nei primi anni di consolidamente del regno di Palpatine, dopo che questi ha quasi portato all’estinzione dei Jedi con l’Ordine 66 e la caduta della Repubblica Galattica, sostituita dal Primo Impero Galattico. Nella serie di Disney+ assisteremo alla nuova vita di Obi-Wan, in un periodo di transizione tra il personaggio conosciuto nella Trilogia Prequel e la caratterizzazione del Jedi portata su schermo nel 1977 da sir Alec Guinness in Una Nuova Speranza.

Nella serie saranno presenti anche personaggi legati alla vita di Obi-Wan, già conosciuti in altre opere di Star Wars oppure appositamente creati per la serie di Disney+. Tra gli attesi ritorni non poteva certo mancare Darth Vader, figura centrale nella vita di Obi-Wan, che sarà nuovamente interpretato da Hayden Christense, che è stato costretto a un duro allenamento per potenziare la propria muscolatura, affinché l’ingombrante armatura di Dart Vader calzasse alla perfezione:

“Gran parte del mio lavoro si è concentrata sull’allenamento, la preparazione fisica è stata intensa. Ho dovuto mettere su una consistente massa per poter calzare al meglio l’armatura di Vader. “

La preparazione fisica non si è focalizzata solamente sull’indossare l’armatura di Vader, ma anche nell’allenamento per i duelli con la spada laser, che saranno realizzati seguendo lo stile più dinamico e spettacolare della Trilogia Prequel anziché quello più misurato della Trilogia originale. Non solo fisicità per Vader, ma anche una cura per la definizione emotiva di un personaggio centrale nella saga di Star Wars:

È un personaggio estremamente complesso, c’è una perpetua conflittualità di identità, un conflitto interiore. Dovrà sempre confrontarsi con la perdita di Padmé, ci sarà sempre Anakin sepolto in profondità, una parte di lui è sempre presente, perchè alla fine riesce a trovare un modo per redimersi, attraverso l’amore per il figlio.

L’offerta di Disney+