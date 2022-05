Lo storico membro dei Red Hot Chili Peppers, Flea, sarà in Obi-Wan Kenobi. La sorprendente notizia è stata rivelata da qualcuno vicino alla produzione della serie live action di Star Wars, in uscita su Disney+ il 27 maggio, a StarWarsNews.Net. Non è stato rivelato quale sarà il ruolo che Flea vestirà in Obi-Wan Kenobi, al momento è stato solo indicato che sarà un generico personaggio armato con un blaster spettacolare, che dovrebbe comparire in uno dei sei episodi che compongono Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi: un ruolo per Flea dei Red Hot Chili Peppers?

La presenza di Flea in Obi-Wan Kenobi sarà anche una nuova collaborazione tra il cantante e la regista della serie, Deborah Chow, che ha diretto il video di Black Summer, brano contenuto nell’ultimo albo dei Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love. Flea non è nuovo a partecipazioni eccellenti, considerate le sue apparizioni in Ritorno al Futuro, Il Grande Lebowsky, Paura e Delirio a Las Vega e Baby Driver.

Flea potrebbe essere una delle tante sorprese che Deborah Chow ha promesso ai fan del maestro Jedi, che sarà nuovamente interpretato da Ewan McGregor, volto del personaggio nella Trilogia Prequel. Secondo quanto detto dalla regista della serie, infatti, saranno presenti diversi volti familiari della saga, a cui si uniranno nuovi personaggi, al fine di dare una precisa identità alla serie di Disney+:

“Obi-Wan sta affrontando un viaggio personale, ci saranno diverse persone che hanno fatto parte della sua vita. Uno degli obiettivi che ho perseguito con questa serie è di avere una legacy, mostrando chi è importante per la vita di Obi-Wan e anche di accogliere nuovi personaggi. Sarà un mix delle due cose”

Obi-Wan Kenobi è ambientato tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, periodo in cui il Jedi deve affrontare la fine dell’Ordine Jedi e l’ascesa dell’Impero, mentre tiene fede all’impegno preso con la morente Padmè, proteggendo il figlio Luke su Tatooine.

