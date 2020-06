One Piece è disponibile su Crunchyroll Italia

Attraverso il suo account twitter ufficiale, Crunchyroll Italia ha confermato che One Piece è finalmente disponibile. Nello specifico è stato reso disponibile L’Arco del Mare Orientale (East Blue) che comprende i primi 61 episodi della trasposizione animata del manga originale di Eiichiro Oda, che ha debuttato il 20 Ottobre 1999 con l’episodio “Io sono Luffy! L’Uomo che Diventerà il Re dei Pirati!”:

Monkey D. Rufy vuole diventare il Re dei Pirati, e non si lascerà fermare da niente e da nessuno! La rotta è segnata, le acque insidiose della Rotta Maggiore lo aspettano, e lui non si fermerà finché non avrà trovato il più grande tesoro al mondo, il leggendario One Piece!

In Giappone l’anime riprenderà le sue trasmissioni il prossimo 28 giugno mentre per quanto riguarda Crunchyroll, One Piece era arrivato lo scorso aprile con la trasmissione in simulcast dell’Arco del Paese di Wa.

Poche settimane fa Edizioni Star Comics ha annunciato la pubblicazione del romanzo One Piece Novel A in Italia, cliccate QUI per i dettagli. Mentre ha pubblicato lo scorso 3 giugno il Volume 94.

YOUNG 312

One Piece 94

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, pp.208, € 4,30

Il sacrificio di Yasuie ha permesso di salvare il piano per l’irruzione, che ora però deve ripartire da zero. E mentre la rabbia del gruppo di Zoro, venuto a sapere dei tremendi effetti degli Smile, i frutti del diavolo artificiali, raggiunge l’apice, Rufy affronta un’ulteriore minaccia nella Cava dei Prigionieri…

Ricordiamo infine che da martedì 26 maggio i primi 3 ebook di One Piece, My Hero Academia, Haikyu!!, Dr. Stone e Demon Slayer, le più celebri e amate pubblicate dalla casa editrice, sono disponibili in formato Kindle su Amazon e sulla pagina dedicata del sito ufficiale dell’editore.

Per celebrare il loro debutto in digitale, gli ebook saranno acquistabili per un mese – dal 26 maggio al 26 giugno – a prezzo speciale. Nello specifico, i numeri 1 saranno disponibili a 0,99 €, i numeri 2 a 1,49 € e i numeri 3 a 1,99 €. Al termine della promozione gli ebook saranno acquistabili a prezzo pieno.

Sono già disponibili per la lettura – fino al 1° giugno – i primi volumi: vi basterà cliccare sul titolo.

ONE PIECE 1

MY HERO ACADEMIA 1

HAIKYU!! 1

DR.STONE 1

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 1

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 94 dei 96 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 927° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.