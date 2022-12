Il sito ufficiale dell’anime di One Piece Film: RED (di cui potete trovare qui la nostra recensione) ha annunciato domenica che ci sarà anche Uta nello speciale di Natale!

One Piece Film: RED, che è da considerarsi canonico, è uscito in Giappone il 6 agosto di quest’anno. Il film è presto diventato il più redditizio del franchise, sia in termini di numero di biglietti venduti che di yen incassati al botteghino. Pensate che ha perfino superato Top Gun: Maverick, diventando il film più redditizio dell’anno in Giappone, almeno finora. One Piece Film: RED è sia il film anime n. 6 di tutti i tempi con i guadagni più alti in Giappone, sia il film n.9 che ha incassato di più nella storia del cinema Giapponese.

Acquistate il Blu-ray in edizione limitata di One Piece Film: RED qui su Amazon!

Il film è incentrato su un nuovo personaggio di nome Uta, la figlia di Shanks. In giapponese, Uta è doppiata da Kaori Nazuka, mentre le parti cantate sono affidate alla cantante Ado, che ha eseguito anche la sigla del film Shinjidai. Il film è diretto da Goro Taniguchi (Code Geass), mentre Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film: Gold, GANTZ:O) ne ha scritto la sceneggiatura, e lo stesso creatore del manga di One Piece Eiichiro Oda ne è il produttore esecutivo.

One Piece Film: RED – ci sarà anche Uta nello speciale di Natale

Il personaggio originale del film, Uta, apparirà nel prossimo episodio dell’anime televisivo di One Piece, che andrà in onda il giorno di Natale. Uta indosserà un abito da Babbo Natale. L’episodio sarà proiettato anche a Tokyo e Osaka su alcuni dei grandi schermi pubblici di ciascuna città dal 19 al 25 dicembre.

Il sogno del canto di Uta

Infine, Ado si esibirà dietro un avatar 3D di Uta al 73esimo Kōhaku Uta Gassen (“Gara Canora in Rosso e Bianco”) di NHK, il programma televisivo musicale più visto del Giappone, alla vigilia di Capodanno. Uta ha anche anticipato che ci saranno molti annunci durante lo spettacolo!