L’attesa è finita! Ecco la data d’uscita di One Piece Film Red, il lungometraggio animato ispirato al celebre manga di Eiichiro Oda, creato da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, verrà proiettato nei cinema italiani grazie ad Anime Factory, etichetta di proprietà di Paion Pictures. Oltre alla data d’uscita sono stati diffusi anche un nuovissimo trailer e il poster del film!

One Piece Film Red: data d’uscita e nuovo trailer

One Piece Film Red uscirà nei cinema italiani il prossimo 1° dicembre e sarà inoltre in sala in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale.

In Giappone il film ha riscontrato un successo senza precedenti, diventando il più redditizio di sempre del franchise: ha infatti incassato oltre 96 milioni di euro, registrando così il miglior incasso anime del 2022 e ottenendo il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese. Dopo un mese di programmazione, anche in Francia il film continua ad avere ottimi risultati al box office, con oltre 950.000 spettatori accorsi al cinema a godersi il nuovo film di One Piece sul grande schermo.

Questo il nuovo poster del film:

Eiichiro Oda svolge il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonchè primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Per quanto riguarda la trama, il film vede il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda, ovvero Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori, nonché il pirata che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata e il padre del nuovo personaggio Uta.

Qui sotto vi proponiamo la sinossi ufficiale:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks!Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

Eccovi il trailer: