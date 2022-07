One Piece Film Red è l’attesissimo 15° lungometraggio ambientato nel vasto e imprevedibile mondo creato dalla mente e dalla matita del Maestro Eiichiro Oda. Sulla cresta dell’onda da oltre 20 anni, One Piece è uno dei manga più longevi ancora in corso, senza contare l’enorme mole di parchi a tema, gadget e lungometraggi (se siete alla ricerca dei numeri del manga o di altri gadget a tema One Piece, fate i vostri acquisti su Amazon seguendo questo link).

Oppure siete semplicemente curiosi di iniziare il vostro viaggio solcando i mari con la ciurma di Cappello di Paglia e vivendo le loro straordinarie avventure. Ad ogni modo, siete nel posto giusto, perché in questo articolo abbiamo raccolto, dopo una breve retrospettiva per presentare l’opera, tutte le informazioni ufficiali pubblicate fino a questo momento su One Piece Film Red, inclusa, naturalmente, la sua data di uscita in Italia.

One Piece Film Red: tutto ciò che sappiamo sul nuovo film

Cos’è One Piece? Breve retrospettiva sull’opera di Eiichiro Oda

One Piece è un manga scritto e illustrato da Eiichiro Oda la cui pubblicazione è iniziata il 22 luglio 1997 in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump del gruppo editoriale Shūeisha (il manga qui in Italia è edito da Star Comics). “One Piece” è il nome del tesoro misterioso (ancora oggi, non abbiamo idea di cosa si possa trattare) nascosto chissà dove (sapevamo che fosse a Raftel, prima di scoprire, nel film One Piece Stampede, che l’isola in realtà è stata chiamata Laugh Tale: comunque, nessuno sa dove si trovi) dal primo, unico, vero e solo Re dei Pirati, Gol D. Roger.

Fra gli innumerevoli equipaggi che hanno preso il mare alla ricerca del One Piece c’è anche quello di un ragazzino di nome Monkey D. Rufy che, pian piano, mette insieme un equipaggio di tutto rispetto (continuando ad aggiungere membri durante i suoi viaggi). Possiamo quindi vedere la storia narrata come una sorta di versione contemporanea dell’Odissea omerica: conosciamo già la fine della storia (Rufy e i suoi pirati si impossesseranno del One Piece, prima o poi, così come sappiamo che Ulisse tornerà a Itaca, prima o poi), ma questo non ha alcuna importanza: ciò che importa è il viaggio compiuto dai protagonisti per raggiungere una meta nota, non la meta in sé.

Se volete scoprire ulteriori dettagli su One Piece, i suoi protagonisti e il vastissimo e magico mondo in cui è ambientato, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

One Piece Film Red: chi è Shanks il Rosso?

Non conosciamo tantissimi dettagli della vita di questo intrigante personaggio (in effetti, è proprio per questo che è stato realizzato One Piece Film Red!). Sappiamo che Shanks, da ragazzino, fu un mozzo della ciurma di Gol D. Roger insieme a Buggy il Clown, che la tripla cicatrice sul suo occhio sinistro gli fu procurata da Marshall “Barbanera” D. Teach e che perse il braccio sinistra in uno scontro con un Re del Mare (una creatura marina gigantesca) per salvare la vita di un giovanissimo Rufy.

Shakn, negli anni, è divenuto un pirata molto rispettato e temuto, al punto che, ora, è uno dei cosiddetti Quattro Imperatori, ovvero i pirati più forti e potenti al mondo. Infatti, è fra le poche persone al mondo a dominare tutti e tre i tipi di Haki (o Ambizione) ovvero Armatura, che fortifica alcune parti o l’intero corpo dell’utilizzatore, Intuizione, che permette di prevedere e, quindi anticipare le mosse del nemico, e la forma più rara di Haki, l’unica che è solo innata e che non può essere appresa solo con l’allenamento: l’Haki del Re Conquistatore, grazie al quale è possibile abbattere anche folte schiere di nemici (o un nemico mastodontico come un Re del Mare) semplicemente con il proprio sguardo.

Nei Pirati del Rosso, fra l’altro, milita anche Yasopp, il padre di Usopp, il cecchino della ciurma di Cappello di Paglia. E conosciamo anche la sua taglia, che ammonta a ben 4.048.900.000 di Berry!

One Piece Film Red : sarà canonico?

Annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, Eiichiro Oda svolge il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonchè primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Molti dei film di animazione di One Piece, incluso Stampede, l’ultimo uscito finora, sono canonici: significa che si inseriscono all’inerno della cronologia generale dell’opera, per cui tutti gli eventi mostrati in un film canonico devono essere considerati come parte integrante della narrazione nel suo complesso. Ora, la domanda sorge spontanea anche per quanto riguarda One Piece Film Red: sarà canonico? Stando al produttore della pellicola Shinji Shimizu, la risposta sarebbe un “ni”. Viene tutto spiegato meglio nel tweet qui in basso, che riporta le parole di Shimizu, dopo il quale troverete una traduzione dei suoi contenuti:

This is by far the best outcome imo. A movie being "canon" to the timeline means absolutely nothing if it's just some random adventure with the Straw Hats. But having actual canon reveals in it pretty much gives it much more canon value than it would otherwise https://t.co/ryOjmNq6K8 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 3, 2022

“Il film sarà una storia separata dalla continuità della serie principale, ma Shimizu suggerisce tramite Oda che potremmo trovare alcune cose su Shanks e che ne sapremo di più sui suoi segreti (il che suggerisce che gli eventi del film dovrebbero essere non canonici rispetto alla timeline, ma che potrebbe contenere delle rivelazioni su informazioni canoniche). Shimizu dice che per Oda i film sono importanti come il manga stesso .

. Shimizu dice che ha proposto a Oda un film su Shanks diverse volte in passato, ma Oda era contrario, poiché voleva mantenere quei piani per il manga. Comunque, per il 25° anniversario, Oda ha finalmente accettato di fare questo film, anche se ha fatto richiesta che Rufy restasse il personaggio principale e che fosse aggiunto un personaggio femminile“.

Dunque, One Piece Film Red sarà a metà strada fra il canonico e il non canonico: non si inserirà nella timeline dell’opera principale di Eiichiro Oda, ma alcune informazioni che potremo vedere nel film dovrebbero essere considerate invece canoniche.

Chi sono i nuovi personaggi che vedremo in One Piece Film Red?

Nella sezione precedente abbiamo accennato al fatto che Oda stesso abbia accettato l’idea di un film dedicato a Shanks se ci fosse stata l’aggiunta di un personaggio femminile: si tratta di Uta, la figlia di Shanks il Rosso, che potete vedere anche nella copertina di un opuscolo speciale del film. Questa illustrazione è stata realizzata da Eiichiro Oda in persona:

Shanks e sua figlia Uta due erano molto legati e lei si è rattristata quando lui l’ha lasciata. La voce di Uta è considerata come “ultraterrena” ed è per questo che la ragazza è la più grande diva del mondo. Per ragioni sconosciute, però, Uta vuole che Rufy smetta di essere un pirata. Qui sotto trovate il design di Uta da bambina:

Oltre a Uta, ci sarà anche un altro nuovo, misterioso personaggio chiamato Gordon. Uta e Gordon saranno doppiati rispettivamente, in originale, da Kaori Nazuka e Kenjiro Tsuda. Mentre canta, invece, Uta sarà interpretata dalla cantante ADO, che interpreta anche la theme song principale, intitolata New Era. A voi:

Qui in basso, invece, trovate il design ufficiale della Thousand Sunny, la nave dei Pirati di Cappello di Paglia. Come potrete notare, questo design mostra la nave in forma umanoide:

One Piece Film Red: i promo e i trailer del film

Qui di seguito potete trovare il teaser seguito dal trailer esteso di One Piece Film Red.

Inoltre, di recente è anche stato pubblicato un nuovo promo per One Piece Film Red che ci mostra alcuni dei pirati della ciurma di Big Mom, l’Imperatrice pirata la cui ciurma è formata dai suoi stessi, numerosissimi figli. Eccolo qui in basso:

Naturalmente, anche la ciurma di Shanks è stata presentata in un breve promo, che trovate qui in basso:

Qual è la trama di One Piece Film Red? Trama e adattamento in forma di romanzo

Passiamo ora ad analizzare brevemente la trama di One Piece Film Red. Al momento, come accennato in precedenza, sappiamo solo che Uta è la figlia di Shanks, che i due erano molto uniti e che, quando la piccola aveva solo 9 anni, padre e figlia si sono separati. La voce “ultraterrena” di Uta, poi, fa pensare che anche lei possa contare sui poteri di un Frutto del Diavolo, un po’ come il nostro Rufy; ci si aspetta, quindi, anche che venga mostrato l’incontro fra Shanks e Rufy.

Come avvenuto anche per altri film del franchise, anche One Piece Film Red sarà reso anche in forma di romanzo. Il romanzo verrà pubblicato in Giappone il 9 agosto sotto il marchio Jump J-Books della Shueisha. A scriverlo sarà Jun Esaka, basandosi su una sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa. Esaka è già noto ai fan di One Piece per avere scritto il romanzo spin-off One Piece Heroines e anche per avere dato vita a diversi romanzi del franchise di Naruto.

Ulteriori dettagli sul film sono stati rivelati direttamente dal regista regista Goro Taniguchi e dallo sceneggiatore Tsutomu Kuroiwa. Taniguchi ha affermato di essere felice di lavorare a un altro film del franchise, dopo l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak. mentre Kuroiwa ha detto che la sua sceneggiatura è piaciuta molto al Maestro Oda, con cui Kuroiwa e Taniguchi hanno avuto diverse riunioni, nel corso degli scorsi due anni, per poter definire al meglio il film.

Lo stesso Eiichiro Oda ha dichiarato, poi, di essere “stufo di disegnare vecchi uomini leggendari nei film” e di voler invece dare vita a un nuovo personaggio femminile: Uta, per l’appunto. Ha poi specificato che

“Goro Taniguchi, il regista di questo nuovo film, è stato il primo professionista al mondo ad aver animato ufficialmente Rufy“.

One Piece Film Red: Steve Aoki al concerto all’Anime Expo 2022

Per celebrare l’imminente uscita nelle sale cinematografiche nipponiche di One Piece Film Red, Toei Animation ha organizzato un concerto speciale per i fan all’Anime Expo 2022. L’evento si intitola One Piece Film Red presents Steve Aoki Live e si è tenuto sabato 2 luglio al The Novo at L.A. Live! Il concerto di One Piece è stato caratterizzato quindi da una performance del musicista nominato ai Grammy Steve Aoki.

One Piece Film Red: quando uscirà in Italia?

Sappiamo già che One Piece Film Red sarà proiettato nelle sale cinematografiche giapponesi a partire dal prossimo 6 agosto, ma quando potremo vederlo al cinema anche noi qui in Italia? Il film sarà distribuito in Italia da Anime Factory che, attraverso i propri social, ha annunciato il periodo di uscita del film, ovvero questo autunno. Al momento, però, non abbiamo ancora una data di uscita precisa e ufficiale.